الأعداد السابقة للصحيفة

"سكني" يُطلق 10 مخططات جديدة توفر أكثر من 5 آلاف أرض سكنية

Time منذ 3 أيام
Views 2396
"سكني" يُطلق 10 مخططات جديدة توفر أكثر من 5 آلاف أرض سكنية

الرياض (صدى):
أعلن برنامج "سكني" التابع لوزارة الإسكان عن إضافة 10 مُخططات سكنية جديدة عبر بوابته الإلكترونية وتطبيق الهواتف الذكية ضمن المخططات السكنية المُتاحة لحجز الأراضي، ليصل إجمالي المُخططات التي طُرحت عبر "سكني" 192 مخططاً توفر أكثر من 171 ألف أرض، منها 34 مخططاً أُطلقت خلال النصف الأول من 2020 توفر أكثر من 28 ألف قطعة، ويستمر البرنامج في طرح عدد من المخططات شهريًا ضمن خيارات وحلول سكنية متنوعة مُتاح حجزها بسهولة إلكترونياً، داعياً الراغبين في الاستفادة من هذه الخيارات إلى زيارة موقع "سكني" الإلكتروني أو التطبيق لاستكمال جميع الإجراءات.

وأوضح برنامج "سكني" في بيانٍ صحفي اليوم أنه فعَّل الاختيار الإلكتروني لـ 10 مخططات جديدة مُوزعة على 3 مناطق توفر 5363 قطعة أرض .

وأضاف "سكني" مُخطط "روضة نخلان" في محافظة صبيا بمنطقة جازان ليوفر 4702 أرض سكنية، علاوة على مُخططين جديدين في محافظة بيشة في منطقة عسير هما: مخطط "غرب سوق صمخ" ويضّم 16 قطعة أرض، و"كتنه" الذي يوفر 15 أرضا سكنية متاحة للحجز إلكترونيًا.

ولفت النظر إلى أن 7 من المخططات الجديدة توزعت في منطقة الرياض، منها 3 مخططات في محافظة القويعية وهي: مخطط "القويعية1051" الذي يوفر 62 قطعة، و"القويعية 155" ويضم 34 أرضا سكنية، و"القويعية 217" ويحوي 40 قطعة، إضافة إلى مخطط "الأنسيات" الذي يوفر 222 أرض في محافظة عفيف، وثلاثة مخططات أخرى في محافظة ثادق وهي: "ثادق 362" ويوفر 102 قطعة أرض، و"ثادق 370" ويضم91 قطعة، و"ثادق302/أ" ويوفر 79 أرضا، وجميعها متاحة للحجز من قبل المواطنين إلكترونياً.

وأتاحت البوابة الإلكترونية لبرنامج "سكني" في وقت سابق خاصية اختيار المخططات السكنية بالدخول إلى صفحة الحلول السكنية والضغط على خيار "الأراضي السكنية" وتحديد موقعها وفق رغبات المستفيدين واحتياجاتهم أو الدخول المباشر على الرابط هنـــا تمهيداً لإصدار تراخيص البناء خلال 6 أشهر وبنائها خلال 3 سنوات.

وبيّن البرنامج أن ذلك يأتي في إطار استمراره وسعيه الدائم لاستحداث حلول إلكترونية تساعد في تسهيل الإجراءات على المواطنين الراغبين في تملك الأراضي والاستفادة من خيار "البناء الذاتي" عبر تطبيق الأجهزة الذكية لتوقيع العقد إلكترونياً دون الحاجة لمراجعة الفروع، وتوفير مزيد من الخدمات مثل اختيار التصاميم النموذجية لمستفيدي البناء الذاتي.

يُذكر أن برنامج "سكني" التابع لوزارة الإسكان سلّم نحو 90 ألف قطعة أرض في مختلف مناطق المملكة خلال العام 2019، من بين 137.906 أراضٍ وفرها للحجز إلكترونيًا ضمن 146 مخططًا، فيما يستهدف البرنامج هذا العام 2020 تطوير 72 مخططاً جديداً يوفر أكثر من 90 ألف قطعة أرض، حيث تم العمل مع 79 مقاولاً مؤهلاً لتنفيذ أعمال البنية التحتية بقيمة تتجاوز 5.2 مليارات ريال، مشيراً إلى أن هذه الخطوات تأتي في إطار توفير خيارات أكثر للمواطنين تمكّنهم من الحصول على المسكن الملائم الذي يلبي رغباتهم، مما يرفع من نسبة التملّك السكني إلى 70% بحلول عام 2030 وفقاً لمستهدفات برنامج الإسكان - أحد برامج رؤية المملكة 2030- .

Time واتساب

أحدث التعليقات

أبو عبدالله الحربي
دول وليس الصومال فقط أرفع رأسك😐
عدو الخونة
اخصم منهم بحدود 10 الاف خون من الاخونجية وربما هم اقل وشد ظهرك بالباقين بعد الله
ابوبدر
الله يرحمه ويسكنه الجنة ويصبر اهله ويعينهم على سداد دينه. ويرحم حالنا جميعا
ابو محمد 😎
ههههههههههههههههههههههه .. .. ياواد ياحمش انته ..
عدو الخونة
هههههه تستهبل والا تستظرف يالخرى انت والبول فيصل معرفك الثاني؟ خليك من هذا وخبرنا كم وصل سعر صرف التومان الايراني

أخر الأخبار

"الدويش" يصدم جماهير النصر بتعليق ناري على تعاقداتهم
"الدويش" يصدم جماهير النصر بتعليق ناري على تعاقداتهم
Time منذ 6 دقائق Views 1327
انتبهوا من العين
انتبهوا من العين
Time منذ 6 دقائق Views 196
الشايب مو بسيط
الشايب مو بسيط
Time منذ 7 دقائق Views 202
فضيحة جديدة للخطوط القطرية
فضيحة جديدة للخطوط القطرية
Time منذ 8 دقائق Views 1210
اغرب حادث مروري
اغرب حادث مروري
Time منذ 9 دقائق Views 222
الاستعراض كاد ينهي حياة شبان
الاستعراض كاد ينهي حياة شبان
Time منذ 10 دقائق Views 182
نهاية اللقافه
نهاية اللقافه
Time منذ 11 دقيقة Views 211
الكشف عن أكبر خريطة فلكية ثلاثية الأبعاد للكون في التاريخ
الكشف عن أكبر خريطة فلكية ثلاثية الأبعاد للكون في التاريخ
Time منذ 12 دقيقة Views 1289
الموارد البشرية: توصلنا إلى موقع معنفة الرياض
الموارد البشرية: توصلنا إلى موقع معنفة الرياض
Time منذ 16 دقيقة Views 1394
إلغاء معسكر إعداد منتخب الشباب في كرواتيا
إلغاء معسكر إعداد منتخب الشباب في كرواتيا
Time منذ 20 دقيقة Views 1373