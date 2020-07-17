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سيرجيو راموس يُهدي لقب الليجا إلى ضحايا فيروس كورونا

Time منذ 27 دقيقة
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سيرجيو راموس يُهدي لقب الليجا إلى ضحايا فيروس كورونا

وكالات (صدى):
أهدى قائد فريق ريال مدريد الإسباني، سيرجيو راموس، لقب الدوري الإسباني إلى ضحايا فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وفاز الملكي، بلقب الليجا على حساب الغريم التقليدى برشلونة، أمس الخميس، بعد التربع على صدارة جدول ترتب الدوري برصيد 86 نقطة متفوقا بفارق 7 نقاط عن البارسا.

وقال راموس في تغريدة له عبر "انستجرام":"هذا الدوري مميز، أنا فخور جدا بهذا اللقب، لأن النصر في كرة القدم وفي الحيا ، يتم الوصول إليه على هذا النحو من خلال القتال معًا حتى النهاية".

وأضاف: " أتذكر جميع مؤيدينا الذين توفوا أو فقدوا أحباءهم بسبب هذا الفيروس الرهيب، لقد ذهبوا لكنهم معنا، سيكونون دائمًا معنا هذه لكم".

ويحمل لقب الليجا هذا الموسم، رقم 22 فى مسيرة كل من راموس ومارسيلو مع ريال مدريد، ليتجاوزا السجل الخاص بأسطورة الملكي الراحل مانويل سانشيز الذي فاز بـ21 لقبا في مشاوره مع الفريق، ويحتاجان إلى لقب آخر ليعادلا الرقم القياسي الخاص بالأسطورة خينتو.

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أحدث التعليقات

شهد
وانت ويش محررقن رزك ؟ مواطن من حقه يعبر عن رأيه وليس من حقك قمع اراء المواطنين انت مو وصي على خلق الله
عبدالله
اللي يشوف بعض التعليقات يظن انهم ميتين جوع والا ان رواتبهم ما تكفي. اقسم بالله ان دخل البعض فوق العشرين الف وتلقاه يشتكي مر الشكوى. طيب انت ما تعرف تصرف امورك ايش تعمل لك الدولة يعني. عندك ١٢ ولد وبنت ومو ملحق على مصاريفهم، هذا مهو ذنب الدولة هذا عملك اخر الليل
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يسعدك يا الزعاق هذا الشرح الطيب
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يشفيهم
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الكذاب شين

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