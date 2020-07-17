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عمر السومه يوجه رسالة لـ«عسيري» بعد انضمامه للنصر
منذ ساعة
2163
1
ماجد محمد (صدى):
حرص اللاعب السوري عمر السومة نجم النادي الأهلي، على دعم اللاعب عبد الفتاح العسيري المنضم حديثًا لفريق النصر.
وبارك العقيد عمر السومة للنجم عبدالفتاح عسيري، متمنيًا له التوفيق في صفوف الفريق.
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أحدث التعليقات
احمد
الله يوفق
المليليح
الهلال يرفض التعاقد معه ههههههههههههههههه وباقي مندوبهم في جده يدور على عبدالفتاح لحد الآن 🤣🤣🤣🤣🤣🤣
خالد الغامدي
الخمر حلال ولايوجد نص بتحريمه قرار السودان صحيح وهؤلاء جهله ومنافقون
ع.ع ش
المصايب كثرة وبشاعة القتل والعياذ بالله صارت أبشع الله يجبر مصابهم ويكشف من فعل بهذه الأسرة هذه الجريمة التي هزت مملكتنا فنسأل الله لرجال امننا التوفيق لكشف من قام بهذه المجزرة عاجلا
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
كبير ياعقيد لو تستلم أمور النادي مع ابو عمر ابرك من بعض العرب😜😊😹
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