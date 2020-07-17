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مرسوم ملكي بالموافقة على نظام التوثيق

Time منذ 57 دقيقة
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مرسوم ملكي بالموافقة على نظام التوثيق

الرياض (صدى):
نشرت الجريدة الرسمية "أم القرى"، نص المرسوم الملكي القاضي بالموافقة على نظام التوثيق، والذي جاء كالتالي:

بعون الله تعالى، نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 27-8-1412هـ، وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) بتاريخ 3-3-1414هـ، وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/91) بتاريخ 27-8-1412هـ.

وبعد الاطلاع على قراري مجلس الشورى رقم (138-37) بتاريخ 18-8-1440هـ، ورقم (175-36) بتاريخ 22-8-1441هـ، وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (728) بتاريخ 16-11-1441هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً: الموافقة على نظام التوثيق، بالصيغة المرافقة.

ثانياً: استمرار العمل برخص الموثقين ومأذوني الأنكحة، الصادرة قبل صدور نظام التوثيق، حتى انتهاء مددها، وتجدد وفقاً لأحكامه.

ثالثاً: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخُصُّه- تنفيذ مرسومنا هذا.

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أحدث التعليقات

شهد
وانت ويش محررقن رزك ؟ مواطن من حقه يعبر عن رأيه وليس من حقك قمع اراء المواطنين انت مو وصي على خلق الله
عبدالله
اللي يشوف بعض التعليقات يظن انهم ميتين جوع والا ان رواتبهم ما تكفي. اقسم بالله ان دخل البعض فوق العشرين الف وتلقاه يشتكي مر الشكوى. طيب انت ما تعرف تصرف امورك ايش تعمل لك الدولة يعني. عندك ١٢ ولد وبنت ومو ملحق على مصاريفهم، هذا مهو ذنب الدولة هذا عملك اخر الليل
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يسعدك يا الزعاق هذا الشرح الطيب
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يشفيهم
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الكذاب شين

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