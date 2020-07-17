الأهلي يقرر تغيير قائمته الآسيوية

ماجد محمد (صدى):
قرّرت إدارة النادي الأهلي، تغيير قائمة الفريق المشاركة في دوري أبطال آسيا على مستوى اللاعبين المحليين والأجانب.
وأكدت مصادر، أن النادي ينتظر خطاب الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الذي سيُحدِّد فيه موعد تقديم القائمة، والسماح بتعديل أسماء اللاعبين فيها.
جاء ذلك بالتنسيق مع الصربي فلادان ميلويفيتش، مدرب الفريق الأول لكرة القدم، الذي طلب توفير معلومات ومباريات حديثة لفريق الشرطة العراقي، الذي سيواجهه الأهلي عند استئناف دوري أبطال آسيا، في 14 و17 سبتمبر المقبل.
كما طلب فلادان معلومات عن فريقَي الوحدة الإماراتي، والاستقلال الإيراني، اللذين سيلعب أمامهما في آخر مواجهتين له في الدور التمهيدي للمجموعة الثانية ضمن البطولة الآسيوية، وفقًا لـ "الرياضية".