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الأهلي يقرر تغيير قائمته الآسيوية

Time منذ ساعة
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الأهلي يقرر تغيير قائمته الآسيوية

ماجد محمد (صدى):
قرّرت إدارة النادي الأهلي، تغيير قائمة الفريق المشاركة في دوري أبطال آسيا على مستوى اللاعبين المحليين والأجانب.

وأكدت مصادر، أن النادي ينتظر خطاب الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الذي سيُحدِّد فيه موعد تقديم القائمة، والسماح بتعديل أسماء اللاعبين فيها.

جاء ذلك بالتنسيق مع الصربي فلادان ميلويفيتش، مدرب الفريق الأول لكرة القدم، الذي طلب توفير معلومات ومباريات حديثة لفريق الشرطة العراقي، الذي سيواجهه الأهلي عند استئناف دوري أبطال آسيا، في 14 و17 سبتمبر المقبل.

كما طلب فلادان معلومات عن فريقَي الوحدة الإماراتي، والاستقلال الإيراني، اللذين سيلعب أمامهما في آخر مواجهتين له في الدور التمهيدي للمجموعة الثانية ضمن البطولة الآسيوية، وفقًا لـ "الرياضية".

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أحدث التعليقات

شهد
وانت ويش محررقن رزك ؟ مواطن من حقه يعبر عن رأيه وليس من حقك قمع اراء المواطنين انت مو وصي على خلق الله
عبدالله
اللي يشوف بعض التعليقات يظن انهم ميتين جوع والا ان رواتبهم ما تكفي. اقسم بالله ان دخل البعض فوق العشرين الف وتلقاه يشتكي مر الشكوى. طيب انت ما تعرف تصرف امورك ايش تعمل لك الدولة يعني. عندك ١٢ ولد وبنت ومو ملحق على مصاريفهم، هذا مهو ذنب الدولة هذا عملك اخر الليل
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يسعدك يا الزعاق هذا الشرح الطيب
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يشفيهم
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الكذاب شين

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