تسجيل الدخول
تسجيل عضوية
الرئيسية
الاخبار المحلية
عربية ودولية
حوادث
منوعات
الوظائف
مال واعمال
اخبار رياضية
فيديوهات
الخبر في صورة
عالم المرأة
عالم السيارات
فن وثقافة
قلم حر
مقالات
اتصل بنا
اعلن لدينا
سياسة الخصوصية
نسخة
نسخة
تسجيل الدخول
تسجيل عضوية
اتصل بنا
اعلن لدينا
سياسة الخصوصية
الأعداد السابقة للصحيفة
الرئيسية
الاخبار المحلية
عربية ودولية
حوادث
منوعات
الوظائف
مال واعمال
اخبار رياضية
فيديوهات
المزيد
الخبر في صورة
عالم المرأة
عالم السيارات
فن وثقافة
قلم حر
مقالات
الرئيسية
الأخبار
«الزكاة والدخل» تُنبه إلى ضرورة التحقق من نظامية الختم الضريبي على منتجات السجائر
منذ ساعة
1583
الرياض (صدى):
نبهت الهيئة العامة للزكاة والدخل، إلى ضرورة التحقُّق من نظاميّة الختم الضريبي على منتجات السجائر.
وأضافت أنه يجب التبليغ عن المنتج غير النظامي، من خلال تطبيق تحقق، أو الرقم الموحد.
واتساب
فيسبوك
تويتر
أحدث التعليقات
شهد
وانت ويش محررقن رزك ؟ مواطن من حقه يعبر عن رأيه وليس من حقك قمع اراء المواطنين انت مو وصي على خلق الله
عبدالله
اللي يشوف بعض التعليقات يظن انهم ميتين جوع والا ان رواتبهم ما تكفي. اقسم بالله ان دخل البعض فوق العشرين الف وتلقاه يشتكي مر الشكوى. طيب انت ما تعرف تصرف امورك ايش تعمل لك الدولة يعني. عندك ١٢ ولد وبنت ومو ملحق على مصاريفهم، هذا مهو ذنب الدولة هذا عملك اخر الليل
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يسعدك يا الزعاق هذا الشرح الطيب
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يشفيهم
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الكذاب شين
أخر الأخبار
فصل مواطن من عمله في الأفلاج بعد تقديمه لبلاغ عن تحرش
منذ 10 دقائق
1383
بالفيديو.. وزارة الصحة تقدم 6 خطوات لإسعاف المصاب بضربة شمس
منذ 13 دقيقة
1208
وصول 65 لاعبًا ومدربًا إلى الرياض اليوم
منذ 15 دقيقة
1171
«الجمارك» تكشف عن 3 مهام لغرفة المراقبة المركزية للحد من عمليات التهريب
منذ 19 دقيقة
1272
سيرجيو راموس يُهدي لقب الليجا إلى ضحايا فيروس كورونا
منذ 26 دقيقة
1385
الأرصاد تحذر من سحب رعدية ورياح نشطة محملة بالأتربة
منذ 33 دقيقة
1428
معوض خير
منذ 41 دقيقة
358
نص قرار مجلس الوزراء بالموافقة على مشروع نظام البيئة
منذ 41 دقيقة
1540
الحظ ماشي معاه
منذ 42 دقيقة
368
اليوم يومه
منذ 42 دقيقة
291