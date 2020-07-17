نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

«الزكاة والدخل» تُنبه إلى ضرورة التحقق من نظامية الختم الضريبي على منتجات السجائر

Time منذ ساعة
Views 1583
«الزكاة والدخل» تُنبه إلى ضرورة التحقق من نظامية الختم الضريبي على منتجات السجائر

الرياض (صدى):
نبهت الهيئة العامة للزكاة والدخل، إلى ضرورة التحقُّق من نظاميّة الختم الضريبي على منتجات السجائر.

وأضافت أنه يجب التبليغ عن المنتج غير النظامي، من خلال تطبيق تحقق، أو الرقم الموحد.

Time واتساب

أحدث التعليقات

شهد
وانت ويش محررقن رزك ؟ مواطن من حقه يعبر عن رأيه وليس من حقك قمع اراء المواطنين انت مو وصي على خلق الله
عبدالله
اللي يشوف بعض التعليقات يظن انهم ميتين جوع والا ان رواتبهم ما تكفي. اقسم بالله ان دخل البعض فوق العشرين الف وتلقاه يشتكي مر الشكوى. طيب انت ما تعرف تصرف امورك ايش تعمل لك الدولة يعني. عندك ١٢ ولد وبنت ومو ملحق على مصاريفهم، هذا مهو ذنب الدولة هذا عملك اخر الليل
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يسعدك يا الزعاق هذا الشرح الطيب
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يشفيهم
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الكذاب شين

أخر الأخبار

فصل مواطن من عمله في الأفلاج بعد تقديمه لبلاغ عن تحرش
فصل مواطن من عمله في الأفلاج بعد تقديمه لبلاغ عن تحرش
Time منذ 10 دقائق Views 1383
بالفيديو.. وزارة الصحة تقدم 6 خطوات لإسعاف المصاب بضربة شمس
بالفيديو.. وزارة الصحة تقدم 6 خطوات لإسعاف المصاب بضربة شمس
Time منذ 13 دقيقة Views 1208
وصول 65 لاعبًا ومدربًا إلى الرياض اليوم
وصول 65 لاعبًا ومدربًا إلى الرياض اليوم
Time منذ 15 دقيقة Views 1171
«الجمارك» تكشف عن 3 مهام لغرفة المراقبة المركزية للحد من عمليات التهريب
«الجمارك» تكشف عن 3 مهام لغرفة المراقبة المركزية للحد من عمليات التهريب
Time منذ 19 دقيقة Views 1272
سيرجيو راموس يُهدي لقب الليجا إلى ضحايا فيروس كورونا
سيرجيو راموس يُهدي لقب الليجا إلى ضحايا فيروس كورونا
Time منذ 26 دقيقة Views 1385
الأرصاد تحذر من سحب رعدية ورياح نشطة محملة بالأتربة
الأرصاد تحذر من سحب رعدية ورياح نشطة محملة بالأتربة
Time منذ 33 دقيقة Views 1428
معوض خير
معوض خير
Time منذ 41 دقيقة Views 358
نص قرار مجلس الوزراء بالموافقة على مشروع نظام البيئة
نص قرار مجلس الوزراء بالموافقة على مشروع نظام البيئة
Time منذ 41 دقيقة Views 1540
الحظ ماشي معاه
الحظ ماشي معاه
Time منذ 42 دقيقة Views 368
اليوم يومه
اليوم يومه
Time منذ 42 دقيقة Views 291