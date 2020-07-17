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مجلس الوزراء يوافق على تطبيق منتج تأميني على حقوق العاملين الوافدين بالقطاع الخاص

Time منذ 18 دقيقة
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مجلس الوزراء يوافق على تطبيق منتج تأميني على حقوق العاملين الوافدين بالقطاع الخاص

الرياض (صدى):
وافق مجلس الوزراء على على إقرار تطبيق منتج تأميني على حقوق ومستحقات العاملين لدى منشآت القطاع الخاص من غير السعوديين، وتحمّل الدولة جميع التكاليف المترتبة على تطبيق المنتج التأميني .

ورفع وزير الموارد الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي شكره وتقديره لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وسمو ولي عهده الأمين –حفظهما الله – على القرار الذي يحفظ حقوق العاملين بالقطاع الخاص من غير السعوديين .

وقال المهندس الراجحي: إن هذا المنتج يستهدف العاملين غير السعوديين في منشآت القطاع الخاص في المملكة، وسوف يسهم في حفظ حقوق العاملين في المنشآت حال تعثرها ويقلل من مخاطر حدوث أي آثار سلبية حال التعثر- لا سمح الله ، ويدل على اهتمام المملكة بتنمية الإقتصاد الوطني وجذب المستثمرين .

في سياق متصل ، أقر مجلس الوزراء تشكيل لجنة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزارة المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي تتولى مايلي:

- تحديد فئات العاملين غير السعوديين لدى منشآت القطاع الخاص المستهدفين في تطبيق المنتج التأميني.

- وضع الضوابط والآليات اللازمة لتطبيق المنتج التأميني.

- تحديد قيمة بوليصة التأمين وفقًا لما هو منصوص عليه في نظام مراقبة شركات التأمين.

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أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
ههههههههههههههههه أرفل ..
عبدالله
احنا نعرف حقد ايران ضد العرب ولكن نستغرب حتى الان اصرار بعض اليمنيين في مساعدة الحوثي. هل هذا حقد دفين لم يكن ظاهر ضدنا. الحوثي بدأ الاعتداء ضد السعودية والحوثي يعلن انه عميل ايران الحاقدة على العرب كلهم. دخل الطرفان في حرب، لماذا اذا بعض القبائل اليمنية تهرول لمساعدة الحوثي بكل حماس واصرار. هل عاجبهم ان هناك اعتداء ضد السعودية وهم يساعدون بكل ما يضر السعودية؟ اذا كان كذلك فهذا حقد دفين عند هذه القبائل ضد السعودية وخرج للعلن الان. ربما يسأل احدهم ويقول ولماذا لا يتوقف التحالف العربي، الجواب ان الحوثي هو من بدأ الحرب على السعودية بصواريخه واستعراضة العسكري ومناوشات الحدود ورفع شعار طريق القدس يمر من الرياض. كل هذه شعارات ايرانية وعمل عدائي. هل هذه القبائل مغلوبة على امرها. الجواب لا. لان حربهم مع الحوثي بحماس واصرار لا يدل على انهم مغصوبون او مهددون. على الاقل الغالبية ما عليهم اي ضغط. ولكنهم لم يعلموا انه لو وقفوا مع التحالف لدحر الحوثي لتوقفت الحرب بوقت قصير ومن ثم بدأت التنمية واعادة الاعمار في اليمن. ولكن الان مع كل هذه الخسائر لا اظن ان الحكومات الخليجية مستعده لاعمار اي بلد اخر غير بلدانها.
زياد
انا اقترح الغاء محاكم الاستئناف الا في القضايا الكبيره والاكتفاء بحكم اول درجه فانه اسرع واعدل
واضح*** وصريح***
هذا مصداق الحديث النبوي الشريف :-( تنكح المرأة لأربع وذكر منها:-مالها وحسبها )..
واضح*** وصريح***
هذا مصداق الحديث النبوي الشريف :-( تنكح المرأة لأربع وذكر منها:-مالها وحسبها )..

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