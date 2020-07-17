4 أشياء يجب مراعاتها قبل شراء المكيف

الرياض (صدى):
وجهت الحملة الوطنية لترشيد استهلاك الطاقة (لتبقى) عدة نصائح بشأن اختيار المكيف المراد شراؤه، وكيفية استخدامه بالشكل الصحيح.
وشددت على ضرورة حساب مساحة المكان المراد تركيب المكيف به، واختيار سعة المكيف التى تتوافق مع هذه المساحة.
ونصحت باختيار المكيف الذى يكون على المستوى الأخضر في بطاقة كفاءة الطاقة، ثم الاستعانة بتطبيق "تأكد" لمعرفة مدى صحة البطاقة.
كما نصحت بإغلاق النوافذ والأبواب عند تشغيل المكيف، مع تثبيت درجة حرارة المكيف على 24، ثم إغلاق المكيف في حال مغادرة المكان، مع الاهتمام بتنظيف فتلر المكيف كل أسبوعين.