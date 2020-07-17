إلغاء معسكر الأخضر الشاب في كرواتيا

نواف السالم (صدى):
ألغت إدارة المنتخبات الوطنية للفئات السنية، معسكر المنتخب الوطني الشاب في كرواتيا، والذي كان من المقرر أن يقام في أغسطس المقبل.
وأكدت مصادر، أنه سيتم عمل المعسكر في محافظة الطائف لمدة 3 أسابيع، وذلك بالاتفافق مع المدير الفني الهولندي للأخضر تحت 19 عاماً، دامين هيرتوج، وفقًا لـ "الرياضية".
يُذكر أن قرعة بطولة كأس آسيا تحت 19 عامًا 2020 في أوزبكستان والمؤهلة لكأس العالم تحت 20 عامًا 2021 في إندونيسيا، وضعت المنتخب الوطني في المجموعة "الثالثة" وإلى جواره منتخبات أستراليا، وفيتنام، ولاوس.