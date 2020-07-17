بالفيديو.. روان بن حسين توجه رساله للفتيات بعد طلاقها بسبب خيانة زوجها

خالد الظفيري (صدى):
وجهت الفاشينيستا الكويتية روان بن حسين ، رسالة عبر مقطع فيديو للفتيات في أول ظهور لها بعد طلاقها من رجل الأعمال الليبي يوسف المقريف بعد فضحه على الملأ.
وآوضحت روان بن حسين في الفيديو: “رسالتي أسمى وأكبر .. لمساعدة البنات اللاتي يواجهن الشيء الذي مررت به”. وتابعت: “رسالتي للفتيات ان لا يسكتن عن حقهن ولا يسمحن للرجال أن يوهموهن بالحب كي لا تقمن بفضحهم” مردفة لا تطيحون بنفس غلطاتي .. لا تخلّون نظرة المجتمع فيكم والعيب والعار يسكت الفتيات عن حقهن” .
وفجّرت روان بن حسين مفاجأة مدوية، بإعلان انفصالها عن زوجها الليبي يوسف المقريفي، كاشفةً أسباب الانفصال الصادمة بعدما تسبب لها بفيروس HPV16 الجنسي، بسبب خيانته لها مع نساء ليل عشوائيات، متابعة أن زوجها قد اغتصبها قبل زواجهما، لكنها تزوجته بضغط من والده.