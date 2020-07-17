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بالفيديو.. روان بن حسين توجه رساله للفتيات بعد طلاقها بسبب خيانة زوجها

Time منذ يوم
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بالفيديو.. روان بن حسين توجه رساله للفتيات بعد طلاقها بسبب خيانة زوجها

خالد الظفيري (صدى):
وجهت الفاشينيستا الكويتية روان بن حسين ، رسالة عبر مقطع فيديو للفتيات في أول ظهور لها بعد طلاقها من رجل الأعمال الليبي يوسف المقريف بعد فضحه على الملأ.

وآوضحت روان بن حسين في الفيديو: “رسالتي أسمى وأكبر .. لمساعدة البنات اللاتي يواجهن الشيء الذي مررت به”. وتابعت: “رسالتي للفتيات ان لا يسكتن عن حقهن ولا يسمحن للرجال أن يوهموهن بالحب كي لا تقمن بفضحهم” مردفة لا تطيحون بنفس غلطاتي .. لا تخلّون نظرة المجتمع فيكم والعيب والعار يسكت الفتيات عن حقهن” .

وفجّرت روان بن حسين مفاجأة مدوية، بإعلان انفصالها عن زوجها الليبي يوسف المقريفي، كاشفةً أسباب الانفصال الصادمة بعدما تسبب لها بفيروس HPV16 الجنسي، بسبب خيانته لها مع نساء ليل عشوائيات، متابعة أن زوجها قد اغتصبها قبل زواجهما، لكنها تزوجته بضغط من والده.

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أحدث التعليقات

الهزيمي
اقسم بالله العظيم قابلته بجده بردسي مول ولاعرفته سكرتي ابن حلال ورحل قمة الاخلاق والشغل ماهو عيب قال بالحرف يبي من الهلال اكثر من مليون لاتسعني الذاكره وللعبم اثنى على سامي الجابر يدعي له جزاه الله خير مع اني نصراوي لكن لست متعصب ولامتابع بقوة
ابو غلي
ارجو الله أن يسعدك تركي بن طلال شيوخ ونعم وشيوخ الله وشيوخ لتخدم عساء الله يفكنا منهم
الهزيمي
عبد الله سليمان يصيح ويدعي عليكم عطوة حقه يالهلال يااهل المال والحق
محمد
لا عب جيد عبدالفتاح عسيري ولكن ليس من ضمن افضل ٥ صانعين لعب بن زنان بالغت بالمديح
محمد
دعواالخلق للخالق

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