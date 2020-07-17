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شاب حمى نفسه من الإصابة بكورونا رغم كثرة مخالطته للناس

Time منذ 30 دقيقة
Views 1527
شاب حمى نفسه من الإصابة بكورونا رغم كثرة مخالطته للناس

الرياض (صدى):
نشرت وزارة الصحة، قصة حالة تجنّبت الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ررغم كثر مخالطتها بالناس بسبب طبيعة العمل.

وأوضحت الوزارة، أن أحد الشبان كان كثير المخالطة بسبب طبيعة عمله، حمى نفسه من احتمالية إصابته بالعودة باستخدامه تطبيق "تباعد" الذي نبهه بقربه من حالة إيجابية.

يذكر أن الوزارة، أعلنت عن تسجيل 2.613 حالة إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، و3.539 حالة تعاف، و37 وفاة.

وبلغ إجمالي حالات الإصابة منذ بدء الجائحة 245.851 حالة، فيما وصلت حالات التعافي إلى 191.161 حالة، و2.407 حالة وفاة.

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أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
ههههههههههههههههه أرفل ..
عبدالله
احنا نعرف حقد ايران ضد العرب ولكن نستغرب حتى الان اصرار بعض اليمنيين في مساعدة الحوثي. هل هذا حقد دفين لم يكن ظاهر ضدنا. الحوثي بدأ الاعتداء ضد السعودية والحوثي يعلن انه عميل ايران الحاقدة على العرب كلهم. دخل الطرفان في حرب، لماذا اذا بعض القبائل اليمنية تهرول لمساعدة الحوثي بكل حماس واصرار. هل عاجبهم ان هناك اعتداء ضد السعودية وهم يساعدون بكل ما يضر السعودية؟ اذا كان كذلك فهذا حقد دفين عند هذه القبائل ضد السعودية وخرج للعلن الان. ربما يسأل احدهم ويقول ولماذا لا يتوقف التحالف العربي، الجواب ان الحوثي هو من بدأ الحرب على السعودية بصواريخه واستعراضة العسكري ومناوشات الحدود ورفع شعار طريق القدس يمر من الرياض. كل هذه شعارات ايرانية وعمل عدائي. هل هذه القبائل مغلوبة على امرها. الجواب لا. لان حربهم مع الحوثي بحماس واصرار لا يدل على انهم مغصوبون او مهددون. على الاقل الغالبية ما عليهم اي ضغط. ولكنهم لم يعلموا انه لو وقفوا مع التحالف لدحر الحوثي لتوقفت الحرب بوقت قصير ومن ثم بدأت التنمية واعادة الاعمار في اليمن. ولكن الان مع كل هذه الخسائر لا اظن ان الحكومات الخليجية مستعده لاعمار اي بلد اخر غير بلدانها.
زياد
انا اقترح الغاء محاكم الاستئناف الا في القضايا الكبيره والاكتفاء بحكم اول درجه فانه اسرع واعدل
واضح*** وصريح***
هذا مصداق الحديث النبوي الشريف :-( تنكح المرأة لأربع وذكر منها:-مالها وحسبها )..
واضح*** وصريح***
هذا مصداق الحديث النبوي الشريف :-( تنكح المرأة لأربع وذكر منها:-مالها وحسبها )..

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