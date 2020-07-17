«كليات عنيزة» تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
فتحت كليات عنيزة بمنطقة القصيم باب التقديم على وظائف شاغرة للرجال والنساء في عدة مجالات .
وأوضحت الوظائف المطلوبة وفقاً للمؤهل على النحو التالي :
1- وظائف لحملة البكالوريوس : مهندس مدني، مهندس قوي كهربائية، مهندس طاقة متجددة، مهندس معماري (عمارة)، ديكور (تصميم) داخلي، أمن سيبراني.
2- وظائف الكليات التقنية : وظائف تقنية مدنية، مساحة، قوى كهربائية، إلكترونيات واتصالات، تكييف وتبريد، ميكانيكا.
3- وظائف حملة دبلوم المعاهد الصناعية والتدريب المهني: كهربائي، سباك، نجار، بناء، دهان.
4- وظائف عمال " عامل نظافة ، وسائق " .
وحول موعد التقديم ، أكدت انه متاح حتى يوم الثلاثاء الموافق 30 ذو القعدة 1441 هـ ، وذلك بالتقديم مباشرةً بإدارة الموارد البشرية بالكليات بقسمي البنين والبنات او عبر البريد الإلكتروني التالي : [email protected]