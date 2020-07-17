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بالفيديو.. خطبة الجمعة من المسجد النبوي

Time منذ 47 دقيقة
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بالفيديو.. خطبة الجمعة من المسجد النبوي

المدينة المنورة (صدى):
أوصى إمام وخطيب المسجد النبوي الشيخ حسين بن عبدالعزيز آل الشيخ المسلمين بتقوى الله فهي خير الزاد ليوم المعاد.

وبين إمام وخطيب المسجد النبوي أن من المواسم الفاضلة أيام العشر من ذي الحجة الموفق والسعيد من بادر فيها بالمسابقة إلى أنواع الطاعات والأعمال الصالحات قال الله تعالى ((لِّيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ )) وهي أيام العشر.

وتابع فضيلته أن الله تعالى أقسم بها مما يدل على عظيم فضلها وشرفها قال جل وعلا ((وَالْفَجْرِ وَلَيَالٍ عَشْرٍ )) .

وأردف إمام وخطيب المسجد النبوي أن على من يبتغي الفلاح وينشد الخير والصلاح أن يتاجر مع الله تعالى وانتهاز هذه الأيام والمبادرة فيها بالخيرات ففي الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام - يعني أيام العشر - قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله، إلاّ رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء ) ومضى فضيلته بالقول أن على المسلم اغتنام هذه الأيام فهي فرصة لا تعوض عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: (ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد) فعن جابرٍ رضي الله عنه قال: قال رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم (ما من أيامٍ أفضل عند اللهِ من أيامِ عشر ذي الحجة) .

وأوضح فضيلته أن سلف هذه الأمة كانوا يجتهدون في هذه الأيام أشد الاجتهاد لعلمهم بفضلها وقد ثبت أنَّ ابن عمر وأبا هريرة رضي الله عنهما - كانا يخرجان إلى السُّوقِ أيام العشر يكبِّرانِ، ويكبر النَّاسُ بتكبيرهما، وتابع فضيلته أن العمل الصالح الوارد في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقتصر على نوع ما وإنما هو اسم عام لكل قربة وردت في النصوص الشرعية ومنها الأعمال البدنية كالصلاة والصيام والحج قراءة القرآن والإكثار من الذكر والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم مردفاً فضيلته أن الأعمال الصالحة المتعدي نفعها إلى المسلمين كالصدقة والاحسان إلى الناس وقضاء حوائجهم وإدخال السرور عليهم .

وأضاف آل الشيخ أن مما ورد فيه الدليل في هذه الأيام استحباب صيامها والإكثار من الذكر فيها قال أهل العلم أن التكبير في هذه العشر نوعان مطلق وهو في جميع ايام العشر والثاني المقيد ويبدأ من فجر يوم عرفة لغير الحاج وللحاج من ظهر يوم النحر وينتهي بعد عصر ثالث أيام التشريق وبين فضيلته صيغة التكبير "الله أكبر الله أكبر لا اله إلا الله الله أكبر ولله الحمد" .

وبين إمام وخطيب المسجد النبوي ما يشرع في هذه العشر وفي يوم النحر الأضحية مردفاً أن من أراد أن يضحي فعليه أن لا يجتنب الأخذ من أظفاره أو شعره حتى يضحي ففي الحديث عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره ).

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أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
ههههههههههههههههه أرفل ..
عبدالله
احنا نعرف حقد ايران ضد العرب ولكن نستغرب حتى الان اصرار بعض اليمنيين في مساعدة الحوثي. هل هذا حقد دفين لم يكن ظاهر ضدنا. الحوثي بدأ الاعتداء ضد السعودية والحوثي يعلن انه عميل ايران الحاقدة على العرب كلهم. دخل الطرفان في حرب، لماذا اذا بعض القبائل اليمنية تهرول لمساعدة الحوثي بكل حماس واصرار. هل عاجبهم ان هناك اعتداء ضد السعودية وهم يساعدون بكل ما يضر السعودية؟ اذا كان كذلك فهذا حقد دفين عند هذه القبائل ضد السعودية وخرج للعلن الان. ربما يسأل احدهم ويقول ولماذا لا يتوقف التحالف العربي، الجواب ان الحوثي هو من بدأ الحرب على السعودية بصواريخه واستعراضة العسكري ومناوشات الحدود ورفع شعار طريق القدس يمر من الرياض. كل هذه شعارات ايرانية وعمل عدائي. هل هذه القبائل مغلوبة على امرها. الجواب لا. لان حربهم مع الحوثي بحماس واصرار لا يدل على انهم مغصوبون او مهددون. على الاقل الغالبية ما عليهم اي ضغط. ولكنهم لم يعلموا انه لو وقفوا مع التحالف لدحر الحوثي لتوقفت الحرب بوقت قصير ومن ثم بدأت التنمية واعادة الاعمار في اليمن. ولكن الان مع كل هذه الخسائر لا اظن ان الحكومات الخليجية مستعده لاعمار اي بلد اخر غير بلدانها.
زياد
انا اقترح الغاء محاكم الاستئناف الا في القضايا الكبيره والاكتفاء بحكم اول درجه فانه اسرع واعدل
واضح*** وصريح***
هذا مصداق الحديث النبوي الشريف :-( تنكح المرأة لأربع وذكر منها:-مالها وحسبها )..
واضح*** وصريح***
هذا مصداق الحديث النبوي الشريف :-( تنكح المرأة لأربع وذكر منها:-مالها وحسبها )..

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