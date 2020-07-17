التويجري يستعرض برنامجه لإصلاح منظمة التجارة العالمية

الرياض (صدى):
كشف محمد التويجري مرشح المملكة، لمنصب مدير منظمة التجارة العالمية عما يمر به العالم من تغيرات أثرت على إنسياب التجارة، فضلا عن إحتياج المنظمة لإصلاحات ضرورية لتواكب التغيرات الجديدة، مردفا بأن دور مدير عام المنظمة ضروري لكونه حلقة وصل بين الأعضاء للوصول إلى تفاهم وعلينا تجاوز الخلافات والتركيز على النجاحات.
وتابع التويجري خلال مؤتمر صحفي اليوم بأن مشاكل المنظمة تتعلق بإجراءات التفاوض وحل النزاعات ، مردفا بأن مستقبل العالم بعد كورونا سيكون غامضاً وهذا هو وقت القيادة والإدارة لمنظمة التجارة العالمية. أتطلع لقيادة المنظمة في هذا الوقت العصيب وتنفيذ الإصلاحات بتوافق الجميع”.
وأكد على ضرورة إعطاء فرص متساوية للنساء في شغل المناصب القيادية. وأضاف "أنا مع تمكين النساء في المناصب القيادية"، واستعرض رؤيته وبرنامجه اليوم على مسؤولي المنظمة والمجموعات الإقليمية.