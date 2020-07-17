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«آل الشيخ»: تعيين مراقبات يعملن في الأقسام النسائية بالمساجد

Time منذ ساعة
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«آل الشيخ»: تعيين مراقبات يعملن في الأقسام النسائية بالمساجد

الرياض (صدى):
أعلن الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اليوم الجمعة تعيين مراقبات يعملن في الأقسام النسائية بالمساجد .

وقال "آل الشيخ " في حسابه الرسمي عير "تويتر " : وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد تعنى بالمرأة كما تعنى بالرجل .

وأضاف : من أجل ذا حرصنا على تعيين مراقبات يعملن في الأقسام النسائية في المساجد؛ ضبطاً للمصلٌَيات، وحرصاً على المصلِّيات، وتطويراً للعمل الدعوي النسائي وجميع الانشطة الخاصة بالمرأة والتي تشرف عليها الوزارة .

واهتمت وزارة الشؤون الإسلامية بالعمل الدعوي النسائي والذي تدعو له الشريعة الإسلامية لزيادة تفقه المرأة في دينها وإحطاتها بأحكام الدين في مختلف جوانب الحياة .

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أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
ههههههههههههههههه أرفل ..
عبدالله
احنا نعرف حقد ايران ضد العرب ولكن نستغرب حتى الان اصرار بعض اليمنيين في مساعدة الحوثي. هل هذا حقد دفين لم يكن ظاهر ضدنا. الحوثي بدأ الاعتداء ضد السعودية والحوثي يعلن انه عميل ايران الحاقدة على العرب كلهم. دخل الطرفان في حرب، لماذا اذا بعض القبائل اليمنية تهرول لمساعدة الحوثي بكل حماس واصرار. هل عاجبهم ان هناك اعتداء ضد السعودية وهم يساعدون بكل ما يضر السعودية؟ اذا كان كذلك فهذا حقد دفين عند هذه القبائل ضد السعودية وخرج للعلن الان. ربما يسأل احدهم ويقول ولماذا لا يتوقف التحالف العربي، الجواب ان الحوثي هو من بدأ الحرب على السعودية بصواريخه واستعراضة العسكري ومناوشات الحدود ورفع شعار طريق القدس يمر من الرياض. كل هذه شعارات ايرانية وعمل عدائي. هل هذه القبائل مغلوبة على امرها. الجواب لا. لان حربهم مع الحوثي بحماس واصرار لا يدل على انهم مغصوبون او مهددون. على الاقل الغالبية ما عليهم اي ضغط. ولكنهم لم يعلموا انه لو وقفوا مع التحالف لدحر الحوثي لتوقفت الحرب بوقت قصير ومن ثم بدأت التنمية واعادة الاعمار في اليمن. ولكن الان مع كل هذه الخسائر لا اظن ان الحكومات الخليجية مستعده لاعمار اي بلد اخر غير بلدانها.
زياد
انا اقترح الغاء محاكم الاستئناف الا في القضايا الكبيره والاكتفاء بحكم اول درجه فانه اسرع واعدل
واضح*** وصريح***
هذا مصداق الحديث النبوي الشريف :-( تنكح المرأة لأربع وذكر منها:-مالها وحسبها )..
واضح*** وصريح***
هذا مصداق الحديث النبوي الشريف :-( تنكح المرأة لأربع وذكر منها:-مالها وحسبها )..

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