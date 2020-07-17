ليفربول يقترب من حسم صفقة مميزة

وكالات (صدى):
كشفت تقارير إقتراب حسم نادي ليفربول الإنجليزي لصفقة مميزة في سوق الإنتقالات الصيفية، حيث منح المدرب يورغن كلوب المدير الفني للنادي الضوء الأخضر لإدارة الريدز لحسم صفقة تياغو ألكانتارا من بايرن ميونخ.
وأوضحت أن مسؤولي ليفربول توصلوا لاتفاق مع ألكانتارا بخصوص الشروط الشخصية.
وأشارت التقارير بأن الأزمة لا تزال موجودة؛ في ظل عدم وجود اتفاق بين ليفربول وبايرن ميونخ، إذ يطلب النادي البافاري 36 مليون جنيه إسترليني، في حين أن ليفربول غير مستعد لدفع أكثر من 18 مليونا، مضيفة بأن ألكانتارا، البالغ من العمر 29 عاما، عرض منزله للبيع؛ ما يشير لاقتراب مغادرة ألمانيا نهائيا.