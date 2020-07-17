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ليفربول يقترب من حسم صفقة مميزة

Time منذ ساعة
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ليفربول يقترب من حسم صفقة مميزة

وكالات (صدى):
كشفت تقارير إقتراب حسم نادي ليفربول الإنجليزي لصفقة مميزة في سوق الإنتقالات الصيفية، حيث منح المدرب يورغن كلوب المدير الفني للنادي الضوء الأخضر لإدارة الريدز لحسم صفقة تياغو ألكانتارا من بايرن ميونخ.

وأوضحت أن مسؤولي ليفربول توصلوا لاتفاق مع ألكانتارا بخصوص الشروط الشخصية.

وأشارت التقارير بأن الأزمة لا تزال موجودة؛ في ظل عدم وجود اتفاق بين ليفربول وبايرن ميونخ، إذ يطلب النادي البافاري 36 مليون جنيه إسترليني، في حين أن ليفربول غير مستعد لدفع أكثر من 18 مليونا، مضيفة بأن ألكانتارا، البالغ من العمر 29 عاما، عرض منزله للبيع؛ ما يشير لاقتراب مغادرة ألمانيا نهائيا.

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أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
ههههههههههههههههه أرفل ..
عبدالله
احنا نعرف حقد ايران ضد العرب ولكن نستغرب حتى الان اصرار بعض اليمنيين في مساعدة الحوثي. هل هذا حقد دفين لم يكن ظاهر ضدنا. الحوثي بدأ الاعتداء ضد السعودية والحوثي يعلن انه عميل ايران الحاقدة على العرب كلهم. دخل الطرفان في حرب، لماذا اذا بعض القبائل اليمنية تهرول لمساعدة الحوثي بكل حماس واصرار. هل عاجبهم ان هناك اعتداء ضد السعودية وهم يساعدون بكل ما يضر السعودية؟ اذا كان كذلك فهذا حقد دفين عند هذه القبائل ضد السعودية وخرج للعلن الان. ربما يسأل احدهم ويقول ولماذا لا يتوقف التحالف العربي، الجواب ان الحوثي هو من بدأ الحرب على السعودية بصواريخه واستعراضة العسكري ومناوشات الحدود ورفع شعار طريق القدس يمر من الرياض. كل هذه شعارات ايرانية وعمل عدائي. هل هذه القبائل مغلوبة على امرها. الجواب لا. لان حربهم مع الحوثي بحماس واصرار لا يدل على انهم مغصوبون او مهددون. على الاقل الغالبية ما عليهم اي ضغط. ولكنهم لم يعلموا انه لو وقفوا مع التحالف لدحر الحوثي لتوقفت الحرب بوقت قصير ومن ثم بدأت التنمية واعادة الاعمار في اليمن. ولكن الان مع كل هذه الخسائر لا اظن ان الحكومات الخليجية مستعده لاعمار اي بلد اخر غير بلدانها.
زياد
انا اقترح الغاء محاكم الاستئناف الا في القضايا الكبيره والاكتفاء بحكم اول درجه فانه اسرع واعدل
واضح*** وصريح***
هذا مصداق الحديث النبوي الشريف :-( تنكح المرأة لأربع وذكر منها:-مالها وحسبها )..
واضح*** وصريح***
هذا مصداق الحديث النبوي الشريف :-( تنكح المرأة لأربع وذكر منها:-مالها وحسبها )..

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