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بالصور.. صحراء العلا تحتضن 6 أعمال إبداعية مذهلة

Time منذ 13 دقيقة
Views 1355
بالصور.. صحراء العلا تحتضن 6 أعمال إبداعية مذهلة

الرياض (صدى):
أضافت الأعمال الفنية الجديدة بصحراء العلا المزيد من السحر والطابع الفني على المنطقة ودمج جمال الطبيعة مع جمال الفن البشري .

واستطاع بعض الشباب التعبير عن الرؤى لفنية المختلفة بأعمال إبداعية منها العمل الفني " "ياترى هل تراني ؟ " للفنانة " منال الضويان " وهي عبارة عن تراكيب من أنسجة " الترامبولين " في شكل يشبه البرك المائية مع إضاءة تفاعلية .

كما ضمت لوحة ممر " أما قبل " للفنان " ناصر السالم " ليجسد تشابك الماضي مع المستقبل ، ومنحوتة " سراب " للفنان " آل السيد " وهي تجميع لحروف أبيات شعرية من قصيدة للشاعر " جمال بثينة " .

ومن بين الأعمال " خلخال علياء " للفنانة شيرين جرجس ومستوحى من خلخال ورثته عن والدتها وتعبر به كرمز للوحدة والقوة ، بجانب لوحة " ممر مختصر " للفنان راشد الشعشعي " و " وميض من الماضي " وتمتد على مسافة 80 متر في شكل نهر مضئ ، وجميعها يحمل معاني فنيه عميقة .

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أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
آآآآآآآآآآآآآآآآآه من غدر الزمن ودورة الأيام.. على قدر الإتكاء يكون السقوط , خفف اتكاءك أو قف وحدك. ،،،من أقوال أدهم الشرقاوي...
واضح*** وصريح***
آآآآآآآآآآآآآآآآآه من غدر الزمن ودورة الأيام.. على قدر الإتكاء يكون السقوط , خفف اتكاءك أو قف وحدك. ،،،من أقوال أدهم الشرقاوي...
نومان
الله يصلح النية والذريه تستاهل ماجاه
. راعــي الـددســـن .
لاحـــول ولا قـــوة إلا بالله . الله لا يبـــــلانا ولا يبـــــلابـنا .
ام ولايف
الله يهديهم صغار وكبار مراقبه الفتيات زينه ومنهم من الطلعات كل وقت والكوفي وووو الا برقيب زينه يمكن البعض يشوفه تخلف لامو تخلف بالعكس كنت من المؤيدت الين اكتشفت ام تطلع بنتها وبنت صديقتها للغلط علما بأن الأم الثانيه مطمئنه لوجوده صديقتها مع البنات صغار عمر ١٦و١٤الله يهدي الكل وهي فتره مراهقة.

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