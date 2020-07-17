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الطب الشرعي يكشف معلومات خطيرة في حادثة مقتل شاب وشقيقاته في الأحساء

Time منذ ساعة
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الطب الشرعي يكشف معلومات خطيرة في حادثة مقتل شاب وشقيقاته في الأحساء

الأحساء (صدى):
كشفت المعاينة الأولية للطب الشرعي عن معلومات جديدة حول حادثة الأحساء الصادمة التي راح ضحيتها اربع فتيات وشاب مساء الأربعاء .

وأكد الطب الشرعي أن الفتيات قُتلن نحراً بالسكين بينما كان أخيهن مشنوق وتتراوح اعمارهم بين 14 و19 سنة .

ولم يلاحظ الطب الشرعي أي آثار ضرب على جسد الضحايا ، بينما كانت الدماء في مكان واحد مما يشير إلى عدم نقل الجثث لمكان آخر ، كما كانت الجثث متقاربة بما يدل إلى عدم محاولة الهرب ، وفقاً لـ " العربية ".

وأكدت شرطة الشرقية ان هناك شبهة جنائية في الحادثة التي شهدتها قرية الشعبة وان التحقيق جاري لكشف ملابسات القضية التي هزت المجتمع .

وكشف جار الأسرة ان الجهات الأمنية لا زالت متواجدة في الموقع ، وطالب بعدم ترويج شائعات حول عائلة المجني عليهم التي تعاني من حالة يُرثى لها .

كما أشار إلى أنه يوم الحادثة ترك الوالدان 5 من الأبناء واصطحبا 5 لكنهما لم يكن يعلما المصير الذي ينتظرهم .

وكان والد الضحايا قد اكتشف الحادث الأليم حين اقتحم المنزل من السطح حيث كان الباب مغلق ولم يفتح او يرد احد .

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أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
آآآآآآآآآآآآآآآآآه من غدر الزمن ودورة الأيام.. على قدر الإتكاء يكون السقوط , خفف اتكاءك أو قف وحدك. ،،،من أقوال أدهم الشرقاوي...
واضح*** وصريح***
آآآآآآآآآآآآآآآآآه من غدر الزمن ودورة الأيام.. على قدر الإتكاء يكون السقوط , خفف اتكاءك أو قف وحدك. ،،،من أقوال أدهم الشرقاوي...
نومان
الله يصلح النية والذريه تستاهل ماجاه
. راعــي الـددســـن .
لاحـــول ولا قـــوة إلا بالله . الله لا يبـــــلانا ولا يبـــــلابـنا .
ام ولايف
الله يهديهم صغار وكبار مراقبه الفتيات زينه ومنهم من الطلعات كل وقت والكوفي وووو الا برقيب زينه يمكن البعض يشوفه تخلف لامو تخلف بالعكس كنت من المؤيدت الين اكتشفت ام تطلع بنتها وبنت صديقتها للغلط علما بأن الأم الثانيه مطمئنه لوجوده صديقتها مع البنات صغار عمر ١٦و١٤الله يهدي الكل وهي فتره مراهقة.

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