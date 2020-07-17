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حقيقة الإعلان المنسوب لـ «التقاعد» عن نشاط استثماري للمتقاعدين

Time منذ 23 دقيقة
Views 1377
حقيقة الإعلان المنسوب لـ «التقاعد» عن نشاط استثماري للمتقاعدين

الرياض (صدى):
نفت المؤسسة العامة للتقاعد أعل علاقة لها بالنشاطات الإستثمارية للمتقاعدين .

وحذرت "التقاعد" من الإعلانات المروجة للإستثمار للمتقاعدين على شكل أسهم والتي انتشرت عبر الإنترت .

وأكدت " التقاعد " ان هذه الإعلانات لا تهدف إلا للنصب وتتبع البيانات محذرة من الإنسياق ورائها ، مشيرة إلى ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية .

وكان إعلان قد انتشر على مواقع التواصل الإجتماعي يدعو المتقاعدين الذين عملوا من عام 1970 حتى 2020 م للإستثمار في أسهم سعودية وعالمية تابعة لمؤسسة التقاعد على خلاف الحقيقة.

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. راعــي الـددســـن .
يســتاهــل الدبونـغا أكثـر من ماجـاه .
. راعــي الـددســـن .
تســتاهــل ماجـاهــا وأقـل من جـزاهـا .
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
اللي يقول الحراق الكل عارف الاهلي طلبه من ناديه ووافقت اداره الشباب لكن صار تدخلات لتغير وجهه الاعب وعندما اختار الاهلي شنو الحرب وفبركو رغم أنهم عارفين الصح بعدين البعض يقول الاهلي المفروض يهبط سلامات ماخبرنا التوقيع مع لاعب يهبط😊😂منع التسجيل فقط
بدأ الإسلام غريباً وسيعود غريباً كما بدأ فطوبى للغرباء
. راعــي الـددســـن .
ودي أصدق ودي بـــــــــــــس قــويه .😂. الله يذكرك بالخـــير يا ســـعد الفـرج .

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