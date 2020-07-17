حقيقة الإعلان المنسوب لـ «التقاعد» عن نشاط استثماري للمتقاعدين

الرياض (صدى):
نفت المؤسسة العامة للتقاعد أعل علاقة لها بالنشاطات الإستثمارية للمتقاعدين .
وحذرت "التقاعد" من الإعلانات المروجة للإستثمار للمتقاعدين على شكل أسهم والتي انتشرت عبر الإنترت .
وأكدت " التقاعد " ان هذه الإعلانات لا تهدف إلا للنصب وتتبع البيانات محذرة من الإنسياق ورائها ، مشيرة إلى ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية .
وكان إعلان قد انتشر على مواقع التواصل الإجتماعي يدعو المتقاعدين الذين عملوا من عام 1970 حتى 2020 م للإستثمار في أسهم سعودية وعالمية تابعة لمؤسسة التقاعد على خلاف الحقيقة.