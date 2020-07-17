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الجهات الأمنية تعثر على مفقود شرورة متوفي بسيارته

Time منذ 26 دقيقة
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الجهات الأمنية تعثر على مفقود شرورة متوفي بسيارته

الرياض (صدى):
عثرت الجهات الأمنية بمحافظة شرورة على الشاي المفقود متوفي، بداخل سيارته وذلك بعد انقطاع الإتصال منذ الخميس الماضي، وذلك على طريق الوديعة بين المنتزه الأول والثاني.

وبينت الجهات الأمنية بأنه توفي بسبب تشغيله مكيف السيارة والنوم داخلها دون فتح النوافذ، وذلك بعد أن علقت مركبته في الرمال.

وكان فريق جمعية "ليث" للبحث والإنقاذ قد تلقى بلاغاً عن اختفاء شخص من الجنسية اليمنية يبلغ من العمر27 عاما، ويستقل مركبة من نوع (هايلكس غمارتين بيضاء اللون موديل 2010)، قبل أن يتم إيقاف البحث عنه بعد تواصل من ذويه يفيد بإيجاده متوفىً

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. راعــي الـددســـن .
يســتاهــل الدبونـغا أكثـر من ماجـاه .
. راعــي الـددســـن .
تســتاهــل ماجـاهــا وأقـل من جـزاهـا .
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
اللي يقول الحراق الكل عارف الاهلي طلبه من ناديه ووافقت اداره الشباب لكن صار تدخلات لتغير وجهه الاعب وعندما اختار الاهلي شنو الحرب وفبركو رغم أنهم عارفين الصح بعدين البعض يقول الاهلي المفروض يهبط سلامات ماخبرنا التوقيع مع لاعب يهبط😊😂منع التسجيل فقط
بدأ الإسلام غريباً وسيعود غريباً كما بدأ فطوبى للغرباء
. راعــي الـددســـن .
ودي أصدق ودي بـــــــــــــس قــويه .😂. الله يذكرك بالخـــير يا ســـعد الفـرج .

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