الجهات الأمنية تعثر على مفقود شرورة متوفي بسيارته

الرياض (صدى):
عثرت الجهات الأمنية بمحافظة شرورة على الشاي المفقود متوفي، بداخل سيارته وذلك بعد انقطاع الإتصال منذ الخميس الماضي، وذلك على طريق الوديعة بين المنتزه الأول والثاني.
وبينت الجهات الأمنية بأنه توفي بسبب تشغيله مكيف السيارة والنوم داخلها دون فتح النوافذ، وذلك بعد أن علقت مركبته في الرمال.
وكان فريق جمعية "ليث" للبحث والإنقاذ قد تلقى بلاغاً عن اختفاء شخص من الجنسية اليمنية يبلغ من العمر27 عاما، ويستقل مركبة من نوع (هايلكس غمارتين بيضاء اللون موديل 2010)، قبل أن يتم إيقاف البحث عنه بعد تواصل من ذويه يفيد بإيجاده متوفىً