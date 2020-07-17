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معلومات خطيرة حول تلاعب النظام القطري بمؤسسات أمريكا

Time منذ 22 دقيقة
Views 1395
معلومات خطيرة حول تلاعب النظام القطري بمؤسسات أمريكا

ماجد القزيز (صدى):
وجهت صحيفة أمريكية اتهامات للنظام القطري، بالقمع والإرهاب، وأنه يمتلك سجل أسود في حقوق الإنسان، كما أنه قام بإنفاق المليارات للتلاعب بمؤسسات أمريكية، محذرة منظمات أمريكية من التعامل مع المؤسسات القطرية الفاسدة والتي بدأت تثير إنتباه المشرعين الأمريكيين حسب تأكيدها.

وتابعت صحيفة "واشنطن فري بياكون" المختصة بالأمن القومي هجومها الحاد على قطر وذلك بسبب حدث تقيمه "فورين بوليسي" برعاية النظام القطري يتعلق بشؤون المرأة ، مردفة بأن الشراكة بين الطرفين تثير التساؤلات .

وأكدت بأن الحدث يغذي الاسئلة حول العلاقات المالية التى تربط المجلة مع دولة انفقت الملايين لتسويق النفوذ في جميع انحاء واشنطن العاصمة للتلاعب بالمؤسسات الامريكية مشيرة الى ان قطر هي واحدة من اكبر حلفاء النظام الايراني وكانت محور خلافات متعددة حول قرصنة حسابات المنتقدين الامريكيين لسلوكها وغيرهم ممن اطلقوا صافرات الانذار للتنبيه لتمويل الدوحة للجماعات الارهابية الاقليمية.

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أحدث التعليقات

. راعــي الـددســـن .
يســتاهــل الدبونـغا أكثـر من ماجـاه .
. راعــي الـددســـن .
تســتاهــل ماجـاهــا وأقـل من جـزاهـا .
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
اللي يقول الحراق الكل عارف الاهلي طلبه من ناديه ووافقت اداره الشباب لكن صار تدخلات لتغير وجهه الاعب وعندما اختار الاهلي شنو الحرب وفبركو رغم أنهم عارفين الصح بعدين البعض يقول الاهلي المفروض يهبط سلامات ماخبرنا التوقيع مع لاعب يهبط😊😂منع التسجيل فقط
بدأ الإسلام غريباً وسيعود غريباً كما بدأ فطوبى للغرباء
. راعــي الـددســـن .
ودي أصدق ودي بـــــــــــــس قــويه .😂. الله يذكرك بالخـــير يا ســـعد الفـرج .

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