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رياح نشطة وأتربة مثارة على نجران
منذ 42 دقيقة
1376
نجران (صدى):
نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة نجران.
وأوضحت الهيئة أن التنبيه يشمل مدينة نجران، ومحافظة شرورة، ويستمر حتى الساعة الرابعة عصراً.
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أحدث التعليقات
. راعــي الـددســـن .
يســتاهــل الدبونـغا أكثـر من ماجـاه .
. راعــي الـددســـن .
تســتاهــل ماجـاهــا وأقـل من جـزاهـا .
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
اللي يقول الحراق الكل عارف الاهلي طلبه من ناديه ووافقت اداره الشباب لكن صار تدخلات لتغير وجهه الاعب وعندما اختار الاهلي شنو الحرب وفبركو رغم أنهم عارفين الصح بعدين البعض يقول الاهلي المفروض يهبط سلامات ماخبرنا التوقيع مع لاعب يهبط😊😂منع التسجيل فقط
بدأ الإسلام غريباً وسيعود غريباً كما بدأ فطوبى للغرباء
. راعــي الـددســـن .
ودي أصدق ودي بـــــــــــــس قــويه .😂. الله يذكرك بالخـــير يا ســـعد الفـرج .
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