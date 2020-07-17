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نصائح هامة لضمان حماية المسافرين عبر الرحلات الجوية

Time منذ 39 دقيقة
Views 1444
نصائح هامة لضمان حماية المسافرين عبر الرحلات الجوية

وكالات (صدى):
ازداد الإقبال على رحلات الطيران في أغلب بلدان العالم بعد فترة التوقف الطويلة بسبب الجائحة ، خاصةً مع رغبة الكثيرين في قضاء عطلاتهم الصيفية ، الأمر الذي يتطلب الحرص منعاً لإلتقاط عدوى كورونا .

وعلى الرغم من إتخاذ المطارات العديد من الإجراءات الإحترازية واستخدام مرشحات هواء من الدرجة الجراحية تقلل كثيراً من خطر العدوى ، إلا انه يجب اتباع النصائح التالية لضمان الحماية :

1- يجب ارتداء الكمامة طول الرحلة الجوية وخلعها فقط عند الطعام او الشراب .

2- استخدام معقم اليدين بصفة مستمرة .

3- عدم لمس الوجه خاصة الأنف والفم والعينين .

4- استخدام مناديل مضادة للبكتيريا لتنظيف المقعد قبل الجلوس .

5- تقليل الأمتعة قد الإمكان لتقليل فرص لمسها في المطار .

6- التأكد من غسل أيديهم فورا بعد المرور بالأمن حيث تتعرض الصناديق الأمنية للمس من قبل الكثير .

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أحدث التعليقات

. راعــي الـددســـن .
يســتاهــل الدبونـغا أكثـر من ماجـاه .
. راعــي الـددســـن .
تســتاهــل ماجـاهــا وأقـل من جـزاهـا .
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
اللي يقول الحراق الكل عارف الاهلي طلبه من ناديه ووافقت اداره الشباب لكن صار تدخلات لتغير وجهه الاعب وعندما اختار الاهلي شنو الحرب وفبركو رغم أنهم عارفين الصح بعدين البعض يقول الاهلي المفروض يهبط سلامات ماخبرنا التوقيع مع لاعب يهبط😊😂منع التسجيل فقط
بدأ الإسلام غريباً وسيعود غريباً كما بدأ فطوبى للغرباء
. راعــي الـددســـن .
ودي أصدق ودي بـــــــــــــس قــويه .😂. الله يذكرك بالخـــير يا ســـعد الفـرج .

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