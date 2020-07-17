نصائح هامة لضمان حماية المسافرين عبر الرحلات الجوية

وكالات (صدى):
ازداد الإقبال على رحلات الطيران في أغلب بلدان العالم بعد فترة التوقف الطويلة بسبب الجائحة ، خاصةً مع رغبة الكثيرين في قضاء عطلاتهم الصيفية ، الأمر الذي يتطلب الحرص منعاً لإلتقاط عدوى كورونا .
وعلى الرغم من إتخاذ المطارات العديد من الإجراءات الإحترازية واستخدام مرشحات هواء من الدرجة الجراحية تقلل كثيراً من خطر العدوى ، إلا انه يجب اتباع النصائح التالية لضمان الحماية :
1- يجب ارتداء الكمامة طول الرحلة الجوية وخلعها فقط عند الطعام او الشراب .
2- استخدام معقم اليدين بصفة مستمرة .
3- عدم لمس الوجه خاصة الأنف والفم والعينين .
4- استخدام مناديل مضادة للبكتيريا لتنظيف المقعد قبل الجلوس .
5- تقليل الأمتعة قد الإمكان لتقليل فرص لمسها في المطار .
6- التأكد من غسل أيديهم فورا بعد المرور بالأمن حيث تتعرض الصناديق الأمنية للمس من قبل الكثير .