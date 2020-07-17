توجه لإنشاء أكاديميات تعليمية متخصصة بالتعاون مع أرامكو

الرياض (صدى):
أعلنت شركة تطوير التعليم عن طرح عشر فرص استثمارية في قطاع التعليم الأهلي بالمنطقة الشرقية وينتهي في 30 يوليو الجاري.
جاء ذلك في تصريح للمهندس عادل الصبيحي نائب رئيس الشركة خلال ندوة عن بُعد ، الذي كشف ان وزارة التعليم تدرس إصدار تراخيص اكاديميات تعليمية متخصصة بالتعاون مع شركات كبرى مثل أرامكو وسابك والإتصالات والكهرباء .
وأكد " الصبيحي " أن هناك عجز في المدارس الثانوية بالمنطقة الشرقية والمدارس ذات المنهج العالمي وغياب تفاصيل هامة عن دور الحضانة وغيرها من المتطلبات اللازمة للنهوض بالتعليم في المنطقة .
كما أكد على تغييرات في اشتراطات المدارس الأهلية ، منها تحديد متر مربع لكل طالب والسماح ببناء طابق أرضي بالإضافة إلى ثلاثة أدوار بدلاً من ارضي ودورين وإلغاء شرط المسافة بين المدارس .