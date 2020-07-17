نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

توجه لإنشاء أكاديميات تعليمية متخصصة بالتعاون مع أرامكو

Time منذ ساعة
Views 1588
توجه لإنشاء أكاديميات تعليمية متخصصة بالتعاون مع أرامكو

الرياض (صدى):
أعلنت شركة تطوير التعليم عن طرح عشر فرص استثمارية في قطاع التعليم الأهلي بالمنطقة الشرقية وينتهي في 30 يوليو الجاري.

جاء ذلك في تصريح للمهندس عادل الصبيحي نائب رئيس الشركة خلال ندوة عن بُعد ، الذي كشف ان وزارة التعليم تدرس إصدار تراخيص اكاديميات تعليمية متخصصة بالتعاون مع شركات كبرى مثل أرامكو وسابك والإتصالات والكهرباء .

وأكد " الصبيحي " أن هناك عجز في المدارس الثانوية بالمنطقة الشرقية والمدارس ذات المنهج العالمي وغياب تفاصيل هامة عن دور الحضانة وغيرها من المتطلبات اللازمة للنهوض بالتعليم في المنطقة .

كما أكد على تغييرات في اشتراطات المدارس الأهلية ، منها تحديد متر مربع لكل طالب والسماح ببناء طابق أرضي بالإضافة إلى ثلاثة أدوار بدلاً من ارضي ودورين وإلغاء شرط المسافة بين المدارس .

Time واتساب

أحدث التعليقات

. راعــي الـددســـن .
يســتاهــل الدبونـغا أكثـر من ماجـاه .
. راعــي الـددســـن .
تســتاهــل ماجـاهــا وأقـل من جـزاهـا .
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
اللي يقول الحراق الكل عارف الاهلي طلبه من ناديه ووافقت اداره الشباب لكن صار تدخلات لتغير وجهه الاعب وعندما اختار الاهلي شنو الحرب وفبركو رغم أنهم عارفين الصح بعدين البعض يقول الاهلي المفروض يهبط سلامات ماخبرنا التوقيع مع لاعب يهبط😊😂منع التسجيل فقط
بدأ الإسلام غريباً وسيعود غريباً كما بدأ فطوبى للغرباء
. راعــي الـددســـن .
ودي أصدق ودي بـــــــــــــس قــويه .😂. الله يذكرك بالخـــير يا ســـعد الفـرج .

أخر الأخبار

بالفيديو.. خالد عبدالرحمن يكشف عن إصابته بفيروس كورونا ومرض آخر
بالفيديو.. خالد عبدالرحمن يكشف عن إصابته بفيروس كورونا ومرض آخر
Time منذ 7 دقائق Views 1160
إعادة شارع حراء جدة بـ «اتجاهين» قريباً
إعادة شارع حراء جدة بـ «اتجاهين» قريباً
Time منذ 10 دقائق Views 1218
معلومات خطيرة حول تلاعب النظام القطري بمؤسسات أمريكا
معلومات خطيرة حول تلاعب النظام القطري بمؤسسات أمريكا
Time منذ 22 دقيقة Views 1392
حقيقة الإعلان المنسوب لـ «التقاعد» عن نشاط استثماري للمتقاعدين
حقيقة الإعلان المنسوب لـ «التقاعد» عن نشاط استثماري للمتقاعدين
Time منذ 22 دقيقة Views 1372
الجهات الأمنية تعثر على مفقود شرورة متوفي بسيارته
الجهات الأمنية تعثر على مفقود شرورة متوفي بسيارته
Time منذ 25 دقيقة Views 1600
بالفيديو.. شاب يعتدي على شقيقته في كافية بالرياض لجلوسها مع شخص غريب
بالفيديو.. شاب يعتدي على شقيقته في كافية بالرياض لجلوسها مع شخص غريب
Time منذ 28 دقيقة Views 2012
نصائح هامة لضمان حماية المسافرين عبر الرحلات الجوية
نصائح هامة لضمان حماية المسافرين عبر الرحلات الجوية
Time منذ 39 دقيقة Views 1439
رياح نشطة وأتربة مثارة على نجران
رياح نشطة وأتربة مثارة على نجران
Time منذ 42 دقيقة Views 1374
إنخفاض سعر نفط خام القياسي العالمي
إنخفاض سعر نفط خام القياسي العالمي
Time منذ ساعة Views 1518
مدربة تقدم نصائحها لممارسة تمارين نحت الجسم أثناء العادات اليومية
مدربة تقدم نصائحها لممارسة تمارين نحت الجسم أثناء العادات اليومية
Time منذ ساعة Views 1299