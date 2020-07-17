سر تراجع مبيعات نقاط البيع مليار ريال في اسبوع والسلع المتأثرة

الرياض (صدى):
شهد الأسبوع الماضي تراجع ملحوظ في مبيعات نقاط البيع بمختلف القطاعات بحوالي مليار ريال مقارنة ً بالأسبوع السابق عليه .
وسجلت مبيعات الأسبوع الماضي عبر نقاط البيع 3.8 مليار ريال ، بينما سجل الأسبوع الأسبق 4.7 مليار .
وارجع الخبراء ذلك إلى تطبيق القيمة المضافة الجديدةالـ 15 % مع تدافع المستهلكين قبل التطبيق على الشراء .
كما أكدوا ان تطبيق الإجراءات الإحترازية والقيود تسبب في إلغاء الكثير من الحفلات والمناسبات التي غالباً ما تكون في هذا التوقيت من العام " يوليو واغسطس " كما يتم التركيز غالياً على المقاهي والمطاعم والأطعمة والمشروبات لكن سلوك المستهلكين تغير بسبب الجائحة .
وأشار الخبراء أن اكثر السلع التي تراجع المستهلكين عنها هي المجوهرات يليها الأجهزة الإلكترونية ومواد البناء ، نظراً لخفض غقبال المستهلك على السلع الكمالية ، مع شراء الغالبية قبل الضريبة .