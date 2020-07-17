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سر تراجع مبيعات نقاط البيع مليار ريال في اسبوع والسلع المتأثرة

Time منذ 24 دقيقة
Views 1580
سر تراجع مبيعات نقاط البيع مليار ريال في اسبوع والسلع المتأثرة

الرياض (صدى):
شهد الأسبوع الماضي تراجع ملحوظ في مبيعات نقاط البيع بمختلف القطاعات بحوالي مليار ريال مقارنة ً بالأسبوع السابق عليه .

وسجلت مبيعات الأسبوع الماضي عبر نقاط البيع 3.8 مليار ريال ، بينما سجل الأسبوع الأسبق 4.7 مليار .

وارجع الخبراء ذلك إلى تطبيق القيمة المضافة الجديدةالـ 15 % مع تدافع المستهلكين قبل التطبيق على الشراء .

كما أكدوا ان تطبيق الإجراءات الإحترازية والقيود تسبب في إلغاء الكثير من الحفلات والمناسبات التي غالباً ما تكون في هذا التوقيت من العام " يوليو واغسطس " كما يتم التركيز غالياً على المقاهي والمطاعم والأطعمة والمشروبات لكن سلوك المستهلكين تغير بسبب الجائحة .

وأشار الخبراء أن اكثر السلع التي تراجع المستهلكين عنها هي المجوهرات يليها الأجهزة الإلكترونية ومواد البناء ، نظراً لخفض غقبال المستهلك على السلع الكمالية ، مع شراء الغالبية قبل الضريبة .

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أحدث التعليقات

خبير زمانه
مواقف السودان طيبه ومشرفه مع بلاد الحرمين
خبير زمانه
اللهم احم بلاد الحرمين من من يريد بها سؤ ويريد لها الدمار لاقدره لنا الا بك انت العالم بالخفايا ومايحاك ضد بلادنا ... واجعلها شعاع لدينك وحمايه لمقدساتك وسخرلها خلقك وجندك ياكريم
ابو عمار
استعمل زيت الزيتون للقلي ولا يضرك شي
ابو عمار
ما عندهم سالفه
فبصل
ممتاز واحنا اول مستشفى للابل َيتم النصادقه عليه عالنيا

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