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بالفيديو.. مظاهرات حاشدة في إيران والسلطات تشن حملة اعتقالات وتقطع الإنترنت

Time منذ ساعة
Views 1637
بالفيديو.. مظاهرات حاشدة في إيران والسلطات تشن حملة اعتقالات وتقطع الإنترنت

طهران (صدى):
اندلعت مظاهرات حاشدة في عدة مدن إيرانية امس الخميس احتجاجاً على الغلاء وتردي الأوضاع المعيشية .

وشهدت عدة مدن منها " طهران ، وشيراز ، وتبريز ، وسنندج ، وبهبهان " احتجاجات وهتافات حاشدة ، ما دفع قوات الأمن الإيراني لعدة اعتقالات واستخدام الغاز المسيل للدموع في محاولة لتفريق المتظاهرين كما تم قطع الإنترنت عن محافظة خوزستان .

وعلت أصوات المتظاهراين " لا غزة ولا لبنان .. روحي فدا إيران " ، فيما قال متابعون ان هذه الإحتجاجات اعتراضاً على حكم الإعدام على ثلاثة شباب شاركو في مظاهرات البنزين في نوفمبر الماضي .

وأكد متظاهرون اعتقال الناشطة الإيرانية " فرزانه أنصاري فر" واقتيادها لمكان مجهول ، وهي التي فقدت شقيقها في مظاهرات البنزين أيضاً .

وكان وزير الصحة الإيراني قد حذر من ثورة الجياع والفقراء قبل اسبوع واحد ، محذراً من تجاهل الحكومة لغلاء المعيشة .

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أحدث التعليقات

خبير زمانه
مواقف السودان طيبه ومشرفه مع بلاد الحرمين
خبير زمانه
اللهم احم بلاد الحرمين من من يريد بها سؤ ويريد لها الدمار لاقدره لنا الا بك انت العالم بالخفايا ومايحاك ضد بلادنا ... واجعلها شعاع لدينك وحمايه لمقدساتك وسخرلها خلقك وجندك ياكريم
ابو عمار
استعمل زيت الزيتون للقلي ولا يضرك شي
ابو عمار
ما عندهم سالفه
فبصل
ممتاز واحنا اول مستشفى للابل َيتم النصادقه عليه عالنيا

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