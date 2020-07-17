بالفيديو.. مظاهرات حاشدة في إيران والسلطات تشن حملة اعتقالات وتقطع الإنترنت

طهران (صدى):
اندلعت مظاهرات حاشدة في عدة مدن إيرانية امس الخميس احتجاجاً على الغلاء وتردي الأوضاع المعيشية .
وشهدت عدة مدن منها " طهران ، وشيراز ، وتبريز ، وسنندج ، وبهبهان " احتجاجات وهتافات حاشدة ، ما دفع قوات الأمن الإيراني لعدة اعتقالات واستخدام الغاز المسيل للدموع في محاولة لتفريق المتظاهرين كما تم قطع الإنترنت عن محافظة خوزستان .
وعلت أصوات المتظاهراين " لا غزة ولا لبنان .. روحي فدا إيران " ، فيما قال متابعون ان هذه الإحتجاجات اعتراضاً على حكم الإعدام على ثلاثة شباب شاركو في مظاهرات البنزين في نوفمبر الماضي .
وأكد متظاهرون اعتقال الناشطة الإيرانية " فرزانه أنصاري فر" واقتيادها لمكان مجهول ، وهي التي فقدت شقيقها في مظاهرات البنزين أيضاً .
وكان وزير الصحة الإيراني قد حذر من ثورة الجياع والفقراء قبل اسبوع واحد ، محذراً من تجاهل الحكومة لغلاء المعيشة .