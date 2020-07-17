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صورة بديعة لمشروع " أمالا " الواقع على البحر الأحمر
منذ 32 دقيقة
389
1
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أحدث التعليقات
ابو محمد 😎
منظر ممتع ..
ابو محمد 😎
الله يستر على الاجواد .. آمين ..
ابو محمد 😎
كلها من اذناب الطواغيت في ايران ، اخزاهم الله ..
ابو محمد 😎
كلها من اذناب الطواغيت في ايران ، اخزاهم الله ..
ابو محمد 😎
موفقين خير بإذن الله ..
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