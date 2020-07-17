روسيا: لقاح موسكو المضاد لكورونا سيكون أول لقاح يوافق عليه دوليا

موسكو (صدى):
أوضح مسؤول روسي بارز بأن موسكو تسعى لإنتاج 30 مليون جرعة لقاح مضاد للفيروس المسبب لمرض "كوفيد 19" خلال العام الجاري، مردفا بأنه قد يكون أول لقاح يحصل على "موافقة دولية".
وتابع رئيس صندوق الاستثمار الروسي المباشر كيريل دميترييف بأن هناك "شعورا عاما" بأن روسيا تحتاج إلى تطعيم ما بين 40 و50 مليون شخص، بحسب رويترز.
وأعرب المسؤول عن اعتقاد أن بلاده ستكون في وضع جيد، في حال إنتاج 30 مليون جرعة محلية هذا العام، متوقعا أن تنتهي عملية التطعيم العام المقبل، حيث إنتهت روسيا هذا الأسبوع من المرحلة الثانية من التجارب السريرية من لقاحها المرتقب، ومن المقرر أن تبدأ المرحلة الثالثة في أغسطس المقبل.