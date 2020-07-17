«تويتر» تكشف استهداف 130 حسابًا في عملية القرصنة

وكالات (صدى):
علقت شركة تويتر، اليوم الجمعة، على عملية القرصنة التي طالت عدة حسابات لشخصيات بارزة مما أثار القلق.
وقالت شركة تويتر، في بيان لها، أن نحو 130 حسابا استهدفتهم الهجمات الإلكترونية؛ حيث تعرض الموقع لعملية قرصنة يوم الأربعاء الماضي، نتج عنها إيقاف الشركة لعدد من الحسابات الموثقة من التغريد استجابة للحادثة الأمنية.
وتعود تلك الحسابات لشخصيات بارزة منها حساب المرشح الرئاسي الأمريكي، جو بايدن، ونجمة تلفزيون الواقع، كيم كاردشيان، والرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما، بالإضافة إلى الملياردير، إيلون ماسك، ومغني الراب الأمريكي الشهير، كاني ويست.