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المملكة تشارك في الاجتماع الاستثنائي لدول حركة عدم الانحياز بالأمم المتحدة

Time منذ 8 دقائق
Views 1204
المملكة تشارك في الاجتماع الاستثنائي لدول حركة عدم الانحياز بالأمم المتحدة

نيويورك (صدى):
شارك القائم بالأعمال بالإنابة لوفد المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة الدكتور خالد بن محمد منزلاوي، أمس، في الاجتماع الاستثنائي لدول حركة عدم الانحياز في الأمم المتحدة، الذي عقد برئاسة المندوب الدائم لجمهورية أذربيجان السفير ياشار علييف.

وقدم معالي وزير خارجية أذربيجان إلمار محمد ياروف، خلال الاجتماع إحاطة لدول الحركة حول التصعيد الأخير على الحدود بين بلاده وأرمينيا.

كما ناقش أعضاء المجموعة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك والتحديات السياسية التي تواجه دول الحركة.

حضر الاجتماع رئيس لجنة المسائل السياسية الخاصة بالوفد السكرتير أول فيصل بن ناصر الحقباني.

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أحدث التعليقات

صالح
عبدالرحمن غريب افضل منه بلف مره
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
حتى انا افكر ايش دخل الصديق في الموضوع شكلهم يطبقون مثل الصديق وقت الضيق
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
حتى انا افكر ايش دخل الصديق في الموضوع شكلهم يطبقون مثل الصديق وقت الضيق

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