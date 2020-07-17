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تفاصيل جديدة تزيد غموض واقعة مقتل شاب وشقيقاته بالأحساء

Time منذ 18 دقيقة
Views 1528
تفاصيل جديدة تزيد غموض واقعة مقتل شاب وشقيقاته بالأحساء

الأحساء (صدى):
كشف خال الشاب والفتیات الأربع الذين عثر عليهم متـوفین في منزلهم بالأحساء، اليوم الجمعة، عن تفاصيل جديدة زادت من الغموض حول الواقعة التي أثارت الجدل وجاري البحث عن ملابساتها.

وأوضح خال الضحايا، أن أسرة الضـحايا كانت تتجهز لتنتقل إلى منزل جديد بحي الصفا، لافتًا إلى إن والدي المتـوفين كانا وقت الجـريمة برفقة أبناءهما الخمسة الصغار؛ لمتابعة ما يحتاجه منزلهما الجديد الذي يقع في حي الصفا بالأحساء تمهيداً للانتقال إليه، بحسب "عكاظ" .

وأشار إلى أن والد الضحايا أخفى الجـريمة فور علمه بها عن زوجته بعض الوقت حتى لا تصيب نفسها بأذى؛ بينما ابن شقيقته الذي تـوفي بالحـادث هو طالب في تخصص اللغة الإنجليزية بجامعة الملك فيصل، وعثر عليه مشـنوقاً بالمنزل.

 

غموض يكتنف وفاة شاب و4 فتيات بمنزلهم في الأحساء

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أحدث التعليقات

صالح
عبدالرحمن غريب افضل منه بلف مره
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
حتى انا افكر ايش دخل الصديق في الموضوع شكلهم يطبقون مثل الصديق وقت الضيق
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
حتى انا افكر ايش دخل الصديق في الموضوع شكلهم يطبقون مثل الصديق وقت الضيق

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