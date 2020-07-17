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شاهد.. «السبر» يوضح مدى جواز خروج المرأة التي توفى زوجها بأيام العدة

Time منذ 3 دقائق
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شاهد.. «السبر» يوضح مدى جواز خروج المرأة التي توفى زوجها بأيام العدة

عادل الحربي (صدى):
كشف أستاذ الفقه المقارن الدكتور سعد السبر، أمس الخميس، حكم خروج المرأة التي توفـي زوجها في أيام العدة من المنزل، وزيارة والديها.

وأوضح الشيخ سعد السبر خلال إحدى حلقات برنامج "يستفتونك" على قناة "الرسالة"، إن أهل العلم يرون أن خروج المرأة في عدتها من منزلها لا بأس به إذا احتاجت لذلك، بشرط أن تعود قبل غروب الشمس.

وأشار "السبر" إلى أن أهل العلم استندوا في رأيهم على ما فعلته نساء الصحابة، حيث كن يخرجن في العدة بالنهار ويرجعن قبل غروب الشمس، كما أن الشيخ "ابن تيمية" أفتى بجواز خروج المرأة في عدتها بالنهار إذا ضاق صدرها بالبيت.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
كأنهن صعو مصرقعاات ..
ابو محمد 😎
ههههههههههههههههههههه ..
اللهو البرئ
يعني انسلت ع طول ..اهب عليك وفي حيثيات الخبر انها لم تكن تعلم انها حامل وكان صديقها يمارس الرياضة برا ..وهي ف الحمام وزوجها.مدري فين يتصيع..قطعكم الله ما اكذبكم.
ابو محمد 😎
جيد ..
زائــــر
من كان عنده الأمكانيه أن يترشح للعب مع أبطال العالم لا يهون عليه شيء فكل واسطاته مؤثرين ويسوّن أي شي يلزم ... ليأخذ مالا يستحق ولا يوقفه لا نظام ولا أي عائق،،،

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