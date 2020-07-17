نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة

Time منذ 15 دقيقة
Views 1330
Comment 2
حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة

الرياض (صدى):
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - أن يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على طول طريق الساحل الممتد من الليث إلى جازان كذلك على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، الرياض، الشرقية ونجران، وسماء غائمة جزئيًا قد تتخللها سحب رعدية على مرتفعات جازان وعسير.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 18-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 12-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
كأنهن صعو مصرقعاات ..
ابو محمد 😎
ههههههههههههههههههههه ..
اللهو البرئ
يعني انسلت ع طول ..اهب عليك وفي حيثيات الخبر انها لم تكن تعلم انها حامل وكان صديقها يمارس الرياضة برا ..وهي ف الحمام وزوجها.مدري فين يتصيع..قطعكم الله ما اكذبكم.
ابو محمد 😎
جيد ..
زائــــر
من كان عنده الأمكانيه أن يترشح للعب مع أبطال العالم لا يهون عليه شيء فكل واسطاته مؤثرين ويسوّن أي شي يلزم ... ليأخذ مالا يستحق ولا يوقفه لا نظام ولا أي عائق،،،

أخر الأخبار

شاهد.. «السبر» يوضح مدى جواز خروج المرأة التي توفى زوجها بأيام العدة
شاهد.. «السبر» يوضح مدى جواز خروج المرأة التي توفى زوجها بأيام العدة
Time منذ 3 دقائق Views 1106
حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة
حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة
Time منذ 15 دقيقة Views 1330
أسباب رائحة الفم الكريهة عند ارتداء الكمامة
أسباب رائحة الفم الكريهة عند ارتداء الكمامة
Time منذ 51 دقيقة Views 1669
اختفاء فتاة عشرينية في ظروف غامضة بمكة
اختفاء فتاة عشرينية في ظروف غامضة بمكة
Time منذ ساعة Views 2263
السودان: استهداف الحوثيين للمدنيين يهدف لعرقلة الحل السياسي في اليمن
السودان: استهداف الحوثيين للمدنيين يهدف لعرقلة الحل السياسي في اليمن
Time منذ ساعة Views 1726
بالصور.. رجل يعذب طفلته الرضيعة ويحاول خنقها بالوسادة
بالصور.. رجل يعذب طفلته الرضيعة ويحاول خنقها بالوسادة
Time منذ ساعة Views 1051
اندلاع ‏حريق في وادي نمار بالرياض
اندلاع ‏حريق في وادي نمار بالرياض
Time منذ ساعتين Views 3121
الحبس سنة وكفالة مالية ضد محمد رمضان بشأن قضية الطيار الموقوف
الحبس سنة وكفالة مالية ضد محمد رمضان بشأن قضية الطيار الموقوف
Time منذ ساعتين Views 2184
لاعبة الأخضر نجد فهد تتوج بلقب بطولة العالم لكرة القدم الإلكترونية للجامعات
لاعبة الأخضر نجد فهد تتوج بلقب بطولة العالم لكرة القدم الإلكترونية للجامعات
Time منذ 3 ساعات Views 2020
جدل في السودان بسبب ملابس عمر البشير بالسجن
جدل في السودان بسبب ملابس عمر البشير بالسجن
Time منذ 3 ساعات Views 2971