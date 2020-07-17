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السودان: استهداف الحوثيين للمدنيين يهدف لعرقلة الحل السياسي في اليمن

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السودان: استهداف الحوثيين للمدنيين يهدف لعرقلة الحل السياسي في اليمن

الخرطوم (صدى):
أكدت السودان على تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية وحقها في الدفاع عن أمن أراضيها ومواطنيها.

وجددت الخارجية السودانية في بيان صادر اليوم استنكارها للقصف الذي تعرضت له المملكة العربية السعودية من طرف الميليشيات الحوثية في اليمن يوم 13 يوليو الجاري.

وأضاف البيان بأنه وضح جليا أن الهدف من تواتر استهداف الميليشيات الحوثية للمدنيين بالداخل اليمني ودول جوار اليمن هو عرقلة الجهود المبذولة من المملكة والمبعوث الأممي لليمن لتحريك العملية السياسية والتوصل لحل سياسي شامل.

وطالب السودان بالوقف الفوري لهذه التصرفات العدائية ودعوة جميع الأطراف للعودة إلى المفاوضات السياسية للتوصل إلى حل سياسي شامل.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
كأنهن صعو مصرقعاات ..
ابو محمد 😎
ههههههههههههههههههههه ..
اللهو البرئ
يعني انسلت ع طول ..اهب عليك وفي حيثيات الخبر انها لم تكن تعلم انها حامل وكان صديقها يمارس الرياضة برا ..وهي ف الحمام وزوجها.مدري فين يتصيع..قطعكم الله ما اكذبكم.
ابو محمد 😎
جيد ..
زائــــر
من كان عنده الأمكانيه أن يترشح للعب مع أبطال العالم لا يهون عليه شيء فكل واسطاته مؤثرين ويسوّن أي شي يلزم ... ليأخذ مالا يستحق ولا يوقفه لا نظام ولا أي عائق،،،

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