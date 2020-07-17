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لاعبة الأخضر نجد فهد تتوج بلقب بطولة العالم لكرة القدم الإلكترونية للجامعات

Time منذ 6 دقائق
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لاعبة الأخضر نجد فهد تتوج بلقب بطولة العالم لكرة القدم الإلكترونية للجامعات

نواف السالم (صدى):
توجت لاعبة المنتخب السعودي للجامعات نجد فهد بلقب بطولة العالم لكرة القدم الإلكترونية للجامعات فيفا ٢٠ بعد فوزها في المباراة النهائية على لاعبة منتخب البرازيل بنتيجة 8-0.

وبارك صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن سلطان بن عبدالعزيز رئيس الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية والذهنية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - على هذا الإنجاز .

كما هنأ صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة معالي وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ على هذا الإنجاز العالمي، واللاعبة نجد فهد على ما بذلته من جهد وتمثيلها للوطن خير تمثيل في هذه البطولة العالمية كما بارك لكل أبناء وبنات هذا الوطن وكل محبي الرياضة الإلكترونية هذه البطولة الغالية التي سجلت باسم الوطن.

وأكد رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات الدكتور خالد المزيني من جهته أن الاتحاد ينفذ خطة تطويرية واستراتيجية وطنية للرياضة الجامعية ستكون بإذن الله عونا في تحقيق أهداف رؤية المملكة الطموحة المتعلقة بالرياضة والنشاط البدني.

وشكر الدكتور المزيني معالي وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ ومعالي نائبه للتعليم الجامعي والبحث والابتكار الدكتور حاتم المرزوقي على دعمهما المتواصل للرياضة الجامعية، وأثنى على الجهود والدعم الذي تقدمه وزارة الرياضة بقيادة سمو وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل للرياضة السعودية في مختلف الألعاب وخصوصا للفتيات، مثمنا جهود سمو رئيس الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية والذهنية الأمير فيصل بن بندر بن سلطان على التعاون المثمر مع الاتحاد.

وبارك المزيني لبطلة الجامعات نجد فهد تحقيقها بطولة العالم لكرة القدم الإلكترونية للجامعات متمنيا لها التوفيق في المشاركات الرياضية الجامعية القادمة.

فيما عبرت اللاعبة نجد فهد عن سعادتها بتحقيق بطولة العالم لكرة القدم الإلكترونية للجامعات مؤكدة بأن هذا الإنجاز تحقق بفضل الله ثم بالدعم الذي تجده المرأة السعودية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - ومن سمو وزير الرياضة ووزير التعليم .

وقدمت اللاعبة شكرها لسمو رئيس الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية والذهنية الأمير فيصل بن بندر بن سلطان، ولرئيس الاتحاد الرياضي للجامعات الدكتور خالد المزيني على ما وجدته من دعم وتشجيع واهتمام متمنية أن تواصل حضورها القاري والعالمي في المستقبل القريب.

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أحدث التعليقات

saly
مبروك يالعالمي الاول يالاستثنائي المميز بس نفسي اعرف وش دخل الزعيقيين في اخبارنا ياخي خلوكم في انفسكم يالله قروشوا هناك خلونا نحتفل بفريقنا بعيد عن الحاسدين البكايين
saly
بدينا ههههههههههههههههههههههههههه موتن قهر انتم وهذولاك 😎😎😎😎
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
الخطاء على صاحب الابتوب
ابو عمار
فعلا مثل الشوفه الشرعيه و في ليلة الدخله تفاجىء بغيرها بعد غشل المكياج
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
أرامكو تقول : رفعنا سعر البنزين لأن البترول إرتفع ! ‏والماليه تقول : رفعنا الضريبه لأن البترول إنخفض سعره ! ‏المرور يقول : انخفضت الحوادث بعد ساهر ! ‏والتأمين يقول : رفعنا الأسعار نظرا لزيادة الحوادث ! والشعبان ماتبي كدادين ‏والآن ننتظر مكافحة المخدرات وش يقولون ؟

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