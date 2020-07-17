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جدل في السودان بسبب ملابس عمر البشير بالسجن

Time منذ 9 دقائق
Views 1331
جدل في السودان بسبب ملابس عمر البشير بالسجن

الخرطوم (صدى):
اعتاد الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، في ظهوره أمام المحاكم السودانية أن يكون بكامل زيه الوطني الناصع البياض بدلا من ملابس السجن المعروفة؛ مما أثار جدلًا واسعًا في السودان.

ويرفض عمر البشير، ارتداء الزي الموحد السجناء بحجة أنه ليس سجينا عاديًا؛ فيما قال مصدر أمني، أن عدم إلزام البشير بارتداء ملابس السجن لأن احتجازه في السجن تم بناء على مذكرة اعتقال من جهاز الأمن، لذلك لا يمكن إجباره على ارتداء زي السجناء الموحد، بحسب "سكاي نيوز عربية" .

وفي السياق نفسه، أكد قانونيون، أن ظهور البشير بالجلباب السوداني يتنافى مع النصوص الدستورية ولوائح السجون السودانية التي تمنع التمييز بين المدانين باعبار أن البشير أصبح سجينا بعد صدور حكم بإيداعه إصلاحية لمدة عامين في قضية فساد تتعلق بالتلاعب بالمال العام.

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أحدث التعليقات

saly
مبروك يالعالمي الاول يالاستثنائي المميز بس نفسي اعرف وش دخل الزعيقيين في اخبارنا ياخي خلوكم في انفسكم يالله قروشوا هناك خلونا نحتفل بفريقنا بعيد عن الحاسدين البكايين
saly
بدينا ههههههههههههههههههههههههههه موتن قهر انتم وهذولاك 😎😎😎😎
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
الخطاء على صاحب الابتوب
ابو عمار
فعلا مثل الشوفه الشرعيه و في ليلة الدخله تفاجىء بغيرها بعد غشل المكياج
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
أرامكو تقول : رفعنا سعر البنزين لأن البترول إرتفع ! ‏والماليه تقول : رفعنا الضريبه لأن البترول إنخفض سعره ! ‏المرور يقول : انخفضت الحوادث بعد ساهر ! ‏والتأمين يقول : رفعنا الأسعار نظرا لزيادة الحوادث ! والشعبان ماتبي كدادين ‏والآن ننتظر مكافحة المخدرات وش يقولون ؟

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