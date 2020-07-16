رئيس النصر: حروف اللغة لا تكفي لشكر الأمير خالد لتكفله بصفقة عسيري

ماجد محمد (صدى):
أعرب رئيس مجلس إدارة نادي النصر، الدكتور صفوان السويكت، اليوم الجمعة، عن شكره للأمير خالد بن فهد بشأن دعمه للنادي لاتمام صفقة اللاعب عبد الفتاح عسيري.
وقال صفوان السويكت، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين الصغير تويتر: " حروف اللغة لا تكفي لشكر صاحب الفضل الرمز النصراوي والداعم الأزلي صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن فهد والذي تكفل بصفقة النجم عبد الفتاح عسيري فمرحبا بك يا عبد الفتاح ضمن كوكبة العالميين " .
وكان نادي النصر قد تعاقد، اليوم، مع اللاعب عبدالفتاح عسيري، بعد دخوله الفترة الحرة التي يحق له خلالها التوقيع لأي نادي؛ حيث يبدأ العقد من يناير المقبل.