نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

رئيس النصر: حروف اللغة لا تكفي لشكر الأمير خالد لتكفله بصفقة عسيري

Time منذ 54 دقيقة
Views 1890
رئيس النصر: حروف اللغة لا تكفي لشكر الأمير خالد لتكفله بصفقة عسيري

ماجد محمد (صدى):
أعرب رئيس مجلس إدارة نادي النصر، الدكتور صفوان السويكت، اليوم الجمعة، عن شكره للأمير خالد بن فهد بشأن دعمه للنادي لاتمام صفقة اللاعب عبد الفتاح عسيري.

وقال صفوان السويكت، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين الصغير تويتر: " ‏حروف اللغة لا تكفي لشكر صاحب الفضل الرمز النصراوي والداعم الأزلي صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن فهد والذي تكفل بصفقة النجم عبد الفتاح عسيري فمرحبا بك يا عبد الفتاح ضمن كوكبة العالميين " .

وكان نادي النصر قد تعاقد، اليوم، مع اللاعب عبدالفتاح عسيري، بعد دخوله الفترة الحرة التي يحق له خلالها التوقيع لأي نادي؛ حيث يبدأ العقد من يناير المقبل.

Time واتساب

أحدث التعليقات

saly
مبروك يالعالمي الاول يالاستثنائي المميز بس نفسي اعرف وش دخل الزعيقيين في اخبارنا ياخي خلوكم في انفسكم يالله قروشوا هناك خلونا نحتفل بفريقنا بعيد عن الحاسدين البكايين
saly
بدينا ههههههههههههههههههههههههههه موتن قهر انتم وهذولاك 😎😎😎😎
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
الخطاء على صاحب الابتوب
ابو عمار
فعلا مثل الشوفه الشرعيه و في ليلة الدخله تفاجىء بغيرها بعد غشل المكياج
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
أرامكو تقول : رفعنا سعر البنزين لأن البترول إرتفع ! ‏والماليه تقول : رفعنا الضريبه لأن البترول إنخفض سعره ! ‏المرور يقول : انخفضت الحوادث بعد ساهر ! ‏والتأمين يقول : رفعنا الأسعار نظرا لزيادة الحوادث ! والشعبان ماتبي كدادين ‏والآن ننتظر مكافحة المخدرات وش يقولون ؟

أخر الأخبار

لاعبة الأخضر نجد فهد تتوج بلقب بطولة العالم لكرة القدم الإلكترونية للجامعات
لاعبة الأخضر نجد فهد تتوج بلقب بطولة العالم لكرة القدم الإلكترونية للجامعات
Time منذ 6 دقائق Views 1197
جدل في السودان بسبب ملابس عمر البشير بالسجن
جدل في السودان بسبب ملابس عمر البشير بالسجن
Time منذ 9 دقائق Views 1329
25 تخصصا للبكالوريوس و 8 تخصصات لمرحلة الدبلوم المشارك تتيحها جامعة تبوك
25 تخصصا للبكالوريوس و 8 تخصصات لمرحلة الدبلوم المشارك تتيحها جامعة تبوك
Time منذ 21 دقيقة Views 1391
طائرات مسيرة تركية تقصف الشركة المغذية لليبيا بالماء
طائرات مسيرة تركية تقصف الشركة المغذية لليبيا بالماء
Time منذ 33 دقيقة Views 1573
رئيس النصر: حروف اللغة لا تكفي لشكر الأمير خالد لتكفله بصفقة عسيري
رئيس النصر: حروف اللغة لا تكفي لشكر الأمير خالد لتكفله بصفقة عسيري
Time منذ 54 دقيقة Views 1890
خبراء حقوقيون يطالبون السلطات الإيرانية بإلغاء أحكام إعدام صادرة ضد متظاهرين سلميين
خبراء حقوقيون يطالبون السلطات الإيرانية بإلغاء أحكام إعدام صادرة ضد متظاهرين سلميين
Time منذ ساعة Views 1390
الأهلي يشكو النصر بسبب عبد الفتاح عسيري
الأهلي يشكو النصر بسبب عبد الفتاح عسيري
Time منذ ساعة Views 2455
سحب رعدية ورياح نشطة على 6 مناطق
سحب رعدية ورياح نشطة على 6 مناطق
Time منذ ساعة Views 1674
مواطن يكسر القاعدة ويدخل مهنة صيانة وتركيب الكهرباء
مواطن يكسر القاعدة ويدخل مهنة صيانة وتركيب الكهرباء
Time منذ ساعة Views 1734
"التجارة" تشهر بمواطن ومقيم مٌدانين بالتستر
"التجارة" تشهر بمواطن ومقيم مٌدانين بالتستر
Time منذ ساعة Views 1920