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مواطن يكسر القاعدة ويدخل مهنة صيانة وتركيب الكهرباء

Time منذ ساعة
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مواطن يكسر القاعدة ويدخل مهنة صيانة وتركيب الكهرباء

جازان (صدى):
نجح الشاب المحب آل عبدالله، أحد أبناء محافظة الدرب شمال منطقة جازان، في دخول طريق العمل الحر في المجال المھني؛ حيث عمل في صیانة وتركیب الكھرباء، معتمدًا على شھادات دراسیة وخبرة عملیة في تخصص الكهرباء ليذيع صيته ويحقق نجاحًا كبيرًا في عمله.

وشارك الشاب في معرض اتكس الدولي للابتكارات في عام 2013 ،وحقق المركز الثاني عالمیاً والمركز السابع على مستوى المملكة، والآن يعمل على بحث الماستر في الطاقة المتجددة، وفقا لـ " الوطن ".

وقال المھندس الكھربائي المتفوق، إنه لم يتوقف عند حد التخرج في المعھد الثانوي الصناعي والكلیة التقنیة والحصول على الشھادات العلمیة في تخصص الكھرباء، وإنما سلك طريق المثابرة والتحدي والاستفادة من العلوم التي حصل علیھا أثناء فترة دراسته.

وأضاف المواطن الشاب: " أغلب زبائني من سكان أبها كثير جدا، وبين أن العمل الحر فيه يعتمد على قدراتك ممكن شهر اطلع 1000 أو أقل منها أو أكثر منها على حسب الجهد المبذول، أما الحكومي دخل ثابت فقط".

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أحدث التعليقات

saly
مبروك يالعالمي الاول يالاستثنائي المميز بس نفسي اعرف وش دخل الزعيقيين في اخبارنا ياخي خلوكم في انفسكم يالله قروشوا هناك خلونا نحتفل بفريقنا بعيد عن الحاسدين البكايين
saly
بدينا ههههههههههههههههههههههههههه موتن قهر انتم وهذولاك 😎😎😎😎
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
الخطاء على صاحب الابتوب
ابو عمار
فعلا مثل الشوفه الشرعيه و في ليلة الدخله تفاجىء بغيرها بعد غشل المكياج
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
أرامكو تقول : رفعنا سعر البنزين لأن البترول إرتفع ! ‏والماليه تقول : رفعنا الضريبه لأن البترول إنخفض سعره ! ‏المرور يقول : انخفضت الحوادث بعد ساهر ! ‏والتأمين يقول : رفعنا الأسعار نظرا لزيادة الحوادث ! والشعبان ماتبي كدادين ‏والآن ننتظر مكافحة المخدرات وش يقولون ؟

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