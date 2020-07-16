غموض يكتنف وفاة شاب و4 فتيات بمنزلهم في الأحساء

الأحساء (صدى):
عثرت شرطة المنطقة الشزقية، أول أمس الأربعاء، على جثث شاب و4 فتيات متوفين من أسرة واحدة في منزلهم، بقرية الشعيبة التابعة لمحافظة الأحساء.
ومن جانبه، أوضح المتحدث الإعلامي لشرطة الشرقية النقيب محمد الدريهم، إن الجهات الأمنية بالأحساء باشرت بلاغاً حول وفاة عن وفاة شاب و4 فتيات من أسرة واحدة، بمنزلهم بقرية الشعبة بعدما عثر عليهم والدهم وقد فارقوا الحياة.
وأكد النقيب محمد الدريهم، أن هناك شبهة جنائية في الوقعة، بينما تم استكمال الإجراءات النظامية في القضية وكشف ملابساتها، لافتًا إلى أن أعمار المتوفين تتراوح بين 14 و19 عاماً.