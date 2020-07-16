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خطاط سعودي يتطوع بزخرفة مسجد تاريخي بعد تعليق رحلات السفر الدولية

Time منذ ساعة
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خطاط سعودي يتطوع بزخرفة مسجد تاريخي بعد تعليق رحلات السفر الدولية

علي القحطاني (صدى):
قرر الخطاط السعودي كمال المعلم زخرفة مسجد تاريخي في العاصمة الفيتنامية هانوي، بعد اضطراره للإقامة في المدينة بسبب تعليق رحلات السفر الدولية.

وقال المعلم إنه كان في رحلة في مدينة دالات الفيتنامية، وأُجبر على الإقامة في هانوي بعد توقف الطيران الدولي إثر جائحة كورونا، وفقًا للشرق الأوسط.

وأضاف أنه زار مسجد النور (بُني عام 1902م) ولاحظ حاجة جدرانه إلى لمسة جمالية، فاقترح على المسؤولين عنه أن يخطّ آية الكرسي على الجدران.

كما تبرع المعلّم بتكاليف كتابة آية الكرسي بالخط الديواني الجلي على جدران المسجد.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
ممتاز ، بس عطونا عنها شرح .. .. نبذه عن بناها وتاريخها سطرين عن مامر بها من احداث وتحديد موقعها من نجران .. شي زي كذا .. .. اما تظهرون صورة صماء اول مره نشوفها ، مانعرف كيف نتكلم ونبدي بها الإعجاب .. .. عموماً منظر حلو ويشد الناظر إليه ..
ناقد رياضي
الهلال إدارة وإعلام وجمهور واعين ويدركون أن صفقة عبدالفتاح عسيري غير مجديه وخسارة يدفعها النادي على لاعب لا يستفاد منه . ولو فيه خير ما رماه الطير . وكذلك الأهلي غض النظر عنه في الساعات الاخيرة بعد أن أدركوا بان التعقد مع لاعب آخر أجدى للنادي ويدعم صفوفه الاماميه ويحسن وضع الهجوم ، لأن عبدالفتاح عسيري كان معظم الوقت حبيس الاحتياط ولا يلعب إلا الربع ساعة الأخيرة بسبب لياقته الضعيفة .
ابو بدر المدريدي الهلالي العالمي💙
ابو قرنبع وكتشب بنتظرونك يا تحفه
ابو بدر المدريدي الهلالي العالمي💙
روح لبنو فقر فبابهم مفتوح قلبو تشليح النهدي والحق عبدالفتاح باشا واطلب ٢٠ مليون وسيارة وفله 😂😂 ترى ابو قرنبع فريق حالمي وترشيح وبكاء وواير لس وخرقة الضراطي وميداليات الفالح ✍
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
كدوا وجهك يا نوره بنت شعبان إذا انتي راتبك طيب غيرك يدور الريال علشان يدفع اجار البيت

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