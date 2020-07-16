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ريال مدريد يتوج بلقب الدوري الإسباني للمرة الـ34 في تاريخه (صور)

Time منذ 13 دقيقة
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ريال مدريد يتوج بلقب الدوري الإسباني للمرة الـ34 في تاريخه (صور)

وكالات (صدى):
فاز فريق ريال مدريد لقب الدوري الإسباني ببهدفين مقابل هدف على ضيفه فياريال في المباراة التي جمعت الفريقين ، ضمن منافسات الجولة الـ 37، من مسابقة "الليجا".

جاء الهدف الأول مع الدقيقة 29 من تمريرة بينية من لوكا مودريتش وصلت إلى بنزيما الذي سددها بين أقدام حارس فياريال بسهولة.

وأحرز الدولي الفرنسي بنزيما الهدف الثاني فى الدقيقة 77 من زمن اللقاء، عن طريق ركلة جزاء، لتصبح النتيجة تقدم ريال مدريد بهدفين.

وحقق ريال مدريد لقب الدوري 34 للنادي، والأول لزيدان منذ 2017 عندما كان زيدان أيضا في قيادة الفريق.

وجعل الفوز ريال مدريد يتصدر جدول ترتيب مسابقة الدوري الإسباني برصيد 86 نقطة بفارق 4 نقاط عن برشلونة صاحب المركز الثاني.

 

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