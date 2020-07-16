نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

روسيا : نتوقع تعافياً كبيراً للطلب على النفط في أغسطس

Time منذ ساعة
Views 1499
روسيا : نتوقع تعافياً كبيراً للطلب على النفط في أغسطس

وكالات (صدى):
توقع وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، تعافياً كبيراً للطلب العالمي على النفط في أغسطس، وأن يتحسن إلى عشرة في المئة دون مستويات ما قبل أزمة فيروس كورونا.

وقال "نوفاك" أن الطلب، الذي كان حوالي 100 مليون برميل يومياً قبيل الجائحة، تراجع إلى ما دون مستويات ما قبل الأزمة بنسبة 25 في المئة في أبريل.

وكانت منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" وحلفاء من بينهم روسيا قد اتفقوا في وقت سابق هذا الأسبوع على تقليص تخفيضات معروض النفط غير المسبوقة بدءا من أغسطس، بالتزامن مع تعاف بطيء للاقتصاد العالمي من الجائحة.

Time واتساب

أحدث التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
صح بدنك
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
صح بدنك
ابن حزم
الله يرحمه ويتجاوز عنه
سوسن ساري
وباء كورونا أصبح هادئًا 😊الآن وقلّت حدته، مضيفًا: وأنا في نظري الآن الصِّلاة في المسجد جيدة وأصبحت متاحة" نبارك لمعاليكم ولفضيلتكم المنصب الجديد.. "نائب" وزيرالصحة😁
عدو الخونة
هذا عشمك

أخر الأخبار

ريال مدريد يتوج بلقب الدوري الإسباني للمرة الـ34 في تاريخه (صور)
ريال مدريد يتوج بلقب الدوري الإسباني للمرة الـ34 في تاريخه (صور)
Time منذ 13 دقيقة Views 1254
بالصور.. الهلال يواصل تدريباته الاعتيادية
بالصور.. الهلال يواصل تدريباته الاعتيادية
Time منذ 28 دقيقة Views 1317
بالفيديو.. الحصيني: 60٪ من الفلل الجاهزة "مضروبة"
بالفيديو.. الحصيني: 60٪ من الفلل الجاهزة "مضروبة"
Time منذ 41 دقيقة Views 1940
انتبه يزعل عليك
انتبه يزعل عليك
Time منذ 52 دقيقة Views 456
مجلس الأمن يعرب عن قلقه بشأن تزايد الخطر الذي تشكله ناقلة النفط صافر لليمن
مجلس الأمن يعرب عن قلقه بشأن تزايد الخطر الذي تشكله ناقلة النفط صافر لليمن
Time منذ 52 دقيقة Views 1470
الاطفال مو سهلين
الاطفال مو سهلين
Time منذ 53 دقيقة Views 388
لبنى عبدالعزيز وخيانة الاصحاب
لبنى عبدالعزيز وخيانة الاصحاب
Time منذ 53 دقيقة Views 359
كيدهن عظيم
كيدهن عظيم
Time منذ 54 دقيقة Views 494
رايقه قبل الدوام
رايقه قبل الدوام
Time منذ 55 دقيقة Views 379
زوج نانسي عجرم يعلق على إطلاقه 18 رصاصة بجسد مقتحم فيلته(فيديو)
زوج نانسي عجرم يعلق على إطلاقه 18 رصاصة بجسد مقتحم فيلته(فيديو)
Time منذ ساعة Views 1733