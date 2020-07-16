روسيا : نتوقع تعافياً كبيراً للطلب على النفط في أغسطس

وكالات (صدى):
توقع وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، تعافياً كبيراً للطلب العالمي على النفط في أغسطس، وأن يتحسن إلى عشرة في المئة دون مستويات ما قبل أزمة فيروس كورونا.
وقال "نوفاك" أن الطلب، الذي كان حوالي 100 مليون برميل يومياً قبيل الجائحة، تراجع إلى ما دون مستويات ما قبل الأزمة بنسبة 25 في المئة في أبريل.
وكانت منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" وحلفاء من بينهم روسيا قد اتفقوا في وقت سابق هذا الأسبوع على تقليص تخفيضات معروض النفط غير المسبوقة بدءا من أغسطس، بالتزامن مع تعاف بطيء للاقتصاد العالمي من الجائحة.