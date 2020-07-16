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قراصنة إيرانيون نفذوا اختراقًا لحسابات مسؤولين أمريكيين

Time منذ 13 دقيقة
Views 1267
قراصنة إيرانيون نفذوا اختراقًا لحسابات مسؤولين أمريكيين

وكالات (صدى):
أكدت معلومات مسربة، أن مجموعة قرصنة إلكترونية إيرانية، اخترقت حسابات مسؤولين أمريكيين على "جوجل".

وتضمنت المعلومات التي حصلت عليها مجلة “فوربس” الأمريكية، صور ومقاطع فيديو تظهر تنفيذ عمليات الاختراق، وقد فشل القراصنة في حمايتها.

كما شملت المعلومات، مقاطع فيديو تدريبية للقراصنة تظهر كيف تم الاختراق، بالإضافة إلى وجود دليل على محاولات قرصنة فاشلة استهدفت حسابات شخصية لمتبرع إيراني أمريكي، ومسؤولين في وزارة الخارجية الأمريكية.

وأشارت كبيرة محللي التهديدات الإلكترونية في شركة “آي بي إم”، أليسون ويكوف، أن القراصنة يستهدفون حسابات على “ياهو” أيضُا.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
الله يسعده في منزلته التي رحل لها ، ياكم اسعدنا واضحكنا في برمجه الاذاعيه .. الله يرحمه .. آمين ..
زائر
ههههههههههه عين المصور .. لابد من ان يتم القبض عليه
ابو محمد 😎
الله يرحمه ويعغر له ويحسن عزاء من فقده .. آمين ..
فبصل
ناخس من الرقعه الا السير وش عاد تجوز بنت رنب. تزوج ديديه اوسخ خلقه قال اصل العرب
زائر
كفوا الله يا بن نافل يا رئيس الهلال هذا الرئيس الذكي واللي الجميع صار يحترمه ولا يحب يعطي الا كل شي ما يستحقه عشان كذا ديون الهلال صارت صفر

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