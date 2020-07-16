قراصنة إيرانيون نفذوا اختراقًا لحسابات مسؤولين أمريكيين

وكالات (صدى):
أكدت معلومات مسربة، أن مجموعة قرصنة إلكترونية إيرانية، اخترقت حسابات مسؤولين أمريكيين على "جوجل".
وتضمنت المعلومات التي حصلت عليها مجلة “فوربس” الأمريكية، صور ومقاطع فيديو تظهر تنفيذ عمليات الاختراق، وقد فشل القراصنة في حمايتها.
كما شملت المعلومات، مقاطع فيديو تدريبية للقراصنة تظهر كيف تم الاختراق، بالإضافة إلى وجود دليل على محاولات قرصنة فاشلة استهدفت حسابات شخصية لمتبرع إيراني أمريكي، ومسؤولين في وزارة الخارجية الأمريكية.
وأشارت كبيرة محللي التهديدات الإلكترونية في شركة “آي بي إم”، أليسون ويكوف، أن القراصنة يستهدفون حسابات على “ياهو” أيضُا.