محاولات أهلاوية للتجديد مع عبدالفتاح العسيري والهلال يرفض التعاقد معه

ماجد محمد (صدى):
كشفت مصادر أنه تم م عرض اللاعب "عبدالفتاح عسيري" على الهلال قبل دخوله الفترة الحرة، ولكن رد الهلال بالرفض ولن يتفاوض مع اللاعب.
وقالت المصادر : هناك تحركات شرفية أهلاوية في وقت متأخر يوم أمس للتجديد مع عبدالفتاح عسيري حيث استطاعت توفير مبلغ أعلى من عرض النصر الذي يتواجد مندوبهم في جدة في انتظار التوقيع مع اللاعب، وفقًا للجزيرة.
وكان عبدالفتاح عسيري لاعب الأهلي، قد خرج عن صمته وكشف كواليس مفاوضات النادي معه لتجديد عقده مع دخوله الفترة الحرة التي يحق له خلالها التوقيع لأي نادٍ.
وقال عسيري : “قدم المفاوض الأهلاوي عرضاً وتناقشنا ثم قلت له أنا جاهز للتوقيع والتجديد إذا تسلَّمت المقدم المتفق عليه وقت التوقيع لكنهم لم يردوا”.
وأضاف: “أحترم الأهلي كنت واضحاً جداً الأولوية للأهلي لكن النادي لم يتقدم خطوة واحدة جادة في المفاوضات كل ما تم كلام سمعته لكنه لم يترجم إلى خطوات حقيقية على أرض الواقع”.