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حاكم الشارقة: نطالب بإعادة مسجد قرطبة إلى المسلمين

Time منذ ساعة
Views 1972
حاكم الشارقة: نطالب بإعادة مسجد قرطبة إلى المسلمين

أبوظبي (صدى):
كشف حاكم إمارة الشارقة، بدولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ سلطان بن محمد القاسمي، عن مطالبته بإرجاع مسجد قرطبة في إسبانيا إلى المسلمين .

وقال الشيح القاسمي : " نحن نطالب على الأقل بإرجاع مسجد قرطبة "، مضيفًا: " أنا طالبت وقيل لي إن البلدية اعطته (المسجد) إلى الكنيسية.. فقلت اعطى من لا يملك لمن لا يستحق.. هذا ملكنا نحن المسلمون " .

وأكد أن المسلمين تعرضوا إلى حملة تشويه في محاكم التفتيش، لافتًا إلى أن هذا التشويه في الترجمات القديمة هدفه ثني المسيحيين عن إعلان إسلامهم.

وبني مسجد قرطبة خلال الحكم الأموي للأندلس، لكنه أصبح كاتدرائيَّة بعد سيطرة الأسبان المسيحيين عليها عام 1236.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
الله يسعده في منزلته التي رحل لها ، ياكم اسعدنا واضحكنا في برمجه الاذاعيه .. الله يرحمه .. آمين ..
زائر
ههههههههههه عين المصور .. لابد من ان يتم القبض عليه
ابو محمد 😎
الله يرحمه ويعغر له ويحسن عزاء من فقده .. آمين ..
فبصل
ناخس من الرقعه الا السير وش عاد تجوز بنت رنب. تزوج ديديه اوسخ خلقه قال اصل العرب
زائر
كفوا الله يا بن نافل يا رئيس الهلال هذا الرئيس الذكي واللي الجميع صار يحترمه ولا يحب يعطي الا كل شي ما يستحقه عشان كذا ديون الهلال صارت صفر

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