حاكم الشارقة: نطالب بإعادة مسجد قرطبة إلى المسلمين

أبوظبي (صدى):
كشف حاكم إمارة الشارقة، بدولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ سلطان بن محمد القاسمي، عن مطالبته بإرجاع مسجد قرطبة في إسبانيا إلى المسلمين .
وقال الشيح القاسمي : " نحن نطالب على الأقل بإرجاع مسجد قرطبة "، مضيفًا: " أنا طالبت وقيل لي إن البلدية اعطته (المسجد) إلى الكنيسية.. فقلت اعطى من لا يملك لمن لا يستحق.. هذا ملكنا نحن المسلمون " .
وأكد أن المسلمين تعرضوا إلى حملة تشويه في محاكم التفتيش، لافتًا إلى أن هذا التشويه في الترجمات القديمة هدفه ثني المسيحيين عن إعلان إسلامهم.
وبني مسجد قرطبة خلال الحكم الأموي للأندلس، لكنه أصبح كاتدرائيَّة بعد سيطرة الأسبان المسيحيين عليها عام 1236.