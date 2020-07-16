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روسيا متهمة بمحاولة سرقة لقاح خاص بفيروس كورونا

Time منذ 57 دقيقة
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روسيا متهمة بمحاولة سرقة لقاح خاص بفيروس كورونا

وكالات (صدى):
اتهمت بريطانيا، روسيا بمحاولة سرقة لقاح وأبحاث خاصة بعلاج فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) من مؤسسات أكاديمية وشركات أدوية عالمية.

ووجه المركز الوطني للأمن الإلكتروني في بريطانيا، اليوم الخميس، هذا الاتهام إلى متسللين تدعمهم الحكومة الروسية، موضحًا أن هجمات المتسللين مستمرة، وتستخدم أدوات وتقنيات مختلفة من بينها التصيد والبرامج الضارة.

وصدر بيانًا بالتنسيق بين بريطانيا والولايات المتحدة وكندا، أكد أن الهجمات تقوم بها جماعة "إيه.بي.تي29" المعروفة أيضاً باسم "كوزي بير"، وتتبع جهاز المخابرات الروسي، وفقاً لـ"رويترز".

ورفض الكرملين ما وصفه بـ " مزاعم لندن"، مؤكدًا أنها لا تستند إلى أدلة حقيقية.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
الله يسعده في منزلته التي رحل لها ، ياكم اسعدنا واضحكنا في برمجه الاذاعيه .. الله يرحمه .. آمين ..
زائر
ههههههههههه عين المصور .. لابد من ان يتم القبض عليه
ابو محمد 😎
الله يرحمه ويعغر له ويحسن عزاء من فقده .. آمين ..
فبصل
ناخس من الرقعه الا السير وش عاد تجوز بنت رنب. تزوج ديديه اوسخ خلقه قال اصل العرب
زائر
كفوا الله يا بن نافل يا رئيس الهلال هذا الرئيس الذكي واللي الجميع صار يحترمه ولا يحب يعطي الا كل شي ما يستحقه عشان كذا ديون الهلال صارت صفر

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