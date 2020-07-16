روسيا متهمة بمحاولة سرقة لقاح خاص بفيروس كورونا

وكالات (صدى):
اتهمت بريطانيا، روسيا بمحاولة سرقة لقاح وأبحاث خاصة بعلاج فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) من مؤسسات أكاديمية وشركات أدوية عالمية.
ووجه المركز الوطني للأمن الإلكتروني في بريطانيا، اليوم الخميس، هذا الاتهام إلى متسللين تدعمهم الحكومة الروسية، موضحًا أن هجمات المتسللين مستمرة، وتستخدم أدوات وتقنيات مختلفة من بينها التصيد والبرامج الضارة.
وصدر بيانًا بالتنسيق بين بريطانيا والولايات المتحدة وكندا، أكد أن الهجمات تقوم بها جماعة "إيه.بي.تي29" المعروفة أيضاً باسم "كوزي بير"، وتتبع جهاز المخابرات الروسي، وفقاً لـ"رويترز".
ورفض الكرملين ما وصفه بـ " مزاعم لندن"، مؤكدًا أنها لا تستند إلى أدلة حقيقية.