بلدية خميس مشيط لـ “صدى” سيتم استكمال مشروع طريق الأربعين بحي الرصراص

محمد بن طحيطح (صدى):
صرح المتحدث الرسمي لبلدية خميس مشيط الأستاذ/ بدر آل خويلد بتصريح خاص لصحيفة صدى الالكترونية بأن البلدية عازمة على استكمال مشروع الطريق النافذ من حي الرصراص (الأربعين) لإيصاله بطريق الملك خالد وذلك عن طريق أحد المقاولين.
وقد نشر في وقت سابق عبر الصحيفة (أهالي الرصراص بخميس مشيط يحلمون باستكمال طريق الأربعين ) بعد توقفه بسبب عدم اكتمال التثمين ومعارضة بعض الأهالي على أسعار التثمين ليتوقف العمل في الطريق واتجه السكان لاستخدام طريق زراعي بديل يعبر وادي بيشة مما يسبب المخاطر والحوادث لسالكيه أثناء هطول الأمطار وجريان السيول.
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