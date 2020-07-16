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موعد إغلاق باب القبول في جامعة الملك عبدالعزيز

Time منذ ساعة
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موعد إغلاق باب القبول في جامعة الملك عبدالعزيز

علي القحطاني (صدى):
أغلقت بوابة القبول الموحد في جامعة الملك عبدالعزيز باب تلقي طلبات القبول للطلاب في الفصل الدراسي الأول يوم الاثنين المقبل الموافق 29/11/1441هـ فيما سيتم إغلاق باب القبول للطالبات في اليوم التالي.

ويذكر أن بوابة القبول الموحد للجامعات الحكومية في الرياض قد بدأت في تلقي طلبات القبول للطلاب اعتبارًا من يوم الثلاثاء (23/11/1441هـ) فيما تم فتح باب القبول للطالبات في يوم الأربعاء (24/11/1441هـ).

وقبل يومين أنهى الوقف العلمي في جامعة الملك عبدالعزيز البرنامج التدريبي الأول من نوعه على مستوى المملكة في المجال القِيَمي “المدرب المعتمد في التدريب على القِيَم” بحضور ومشاركة (95) متدربًا ومتدربة.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
الله يسعده في منزلته التي رحل لها ، ياكم اسعدنا واضحكنا في برمجه الاذاعيه .. الله يرحمه .. آمين ..
زائر
ههههههههههه عين المصور .. لابد من ان يتم القبض عليه
ابو محمد 😎
الله يرحمه ويعغر له ويحسن عزاء من فقده .. آمين ..
فبصل
ناخس من الرقعه الا السير وش عاد تجوز بنت رنب. تزوج ديديه اوسخ خلقه قال اصل العرب
زائر
كفوا الله يا بن نافل يا رئيس الهلال هذا الرئيس الذكي واللي الجميع صار يحترمه ولا يحب يعطي الا كل شي ما يستحقه عشان كذا ديون الهلال صارت صفر

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