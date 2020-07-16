القوات المسلحة الليبية تنفي اجتماع "حفتر" بوفد أمريكي

طرابلس (صدى):
كشف الناطق باسم القوات المسلحة الليبية اللواء أحمد المسماري، عدم صحة ما تم تداوله بشأن اجتماع القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر مع وفد أمريكي رفيع المستوى.
وقال المسماري، في تدوينة له عبر "فيس بوك"، إن " ما جرى تداوله من قبل بعض وسائل الإعلام بخصوص اجتماع بين المشير خليفة حفتر ووفد أمريكي رفيع المستوى غير صحيح. وننفيه بشكل رسمي “ .
وأضاف: ” قواتنا متمركزة وثابتة في مواقعها، ونؤكد لليبيين أصحاب القرار والسيادة أن القيادة العامة لن تتاجر بدماء أبنائها وتضحيات الشعب، وستظل الحصن الحصين الذي يحافظ على سيادة واستقلال الدولة وصون كرامتها وهيبتها والحفاظ على مقدراتها “.
وكانت وسائل إعلام محلية، قد أعلنت أن القائد العام للجيش الوطني الليبي خليفة حفتر التقى وفدًا عسكريًا وسياسيًا أمريكيًا رفيع المستوى.
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