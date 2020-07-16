نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

الجمارك تُعيد تصدير أكثر من47 ألف منتج مخالف للمواصفات القياسية

Time منذ ساعتين
Views 1661
الجمارك تُعيد تصدير أكثر من47 ألف منتج مخالف للمواصفات القياسية

علي القحطاني (صدى):
أعادت الجمارك خلال النصف الأول من عام 2020م تصدير أكثر من 47 ألف منتج من منتجات الأدوات الصحية.

وتشمل : الخلاطات بجميع أنواعها والمراحيض الغربية ( ذات التدفق الأحادي/الثنائي والمبولة بنظام التدفق ) لعدم مطابقتها للمواصفات القياسية السعودية الخاصة بأدوات ترشيد استهلاك المياه.

ويأتي إعادة تصدير هذه المنتجات انطلاقاً من أهمية المحافظة على المياه وتمكين المجتمع من تعظيم الاستفادة من الموارد المائية ،وذلك بالتنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة ،حيث تسعى تلك الجهات إلى توحيد الجهود في سبيل تقليل الفاقد من المياه عبر السماح فقط باستيراد الأدوات الصحية الموفرة للمياه والتي تساعد بدورها على الاستفادة من المياه على الوجه الأمثل .

وأكدت الجمارك في هذا الشأن أن بطاقة ترشيد استهلاك المياه تُعد شرطاً لازماً للسماح بدخول منتجات أدوات ترشيد استهلاك المياه إلى المملكة ،وذلك بضرورة وجود ملصق البطاقة على الكرتون الداخلي والخارجي للمنتج ، إضافة إلى إرفاق شهادة مطابقة " سابر "

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
الله يسعده في منزلته التي رحل لها ، ياكم اسعدنا واضحكنا في برمجه الاذاعيه .. الله يرحمه .. آمين ..
زائر
ههههههههههه عين المصور .. لابد من ان يتم القبض عليه
ابو محمد 😎
الله يرحمه ويعغر له ويحسن عزاء من فقده .. آمين ..
فبصل
ناخس من الرقعه الا السير وش عاد تجوز بنت رنب. تزوج ديديه اوسخ خلقه قال اصل العرب
زائر
كفوا الله يا بن نافل يا رئيس الهلال هذا الرئيس الذكي واللي الجميع صار يحترمه ولا يحب يعطي الا كل شي ما يستحقه عشان كذا ديون الهلال صارت صفر

أخر الأخبار

"التجارة" توضح متى يعود المبلغ إلى المشتري بعد إلغاء الشراء من المتاجر الإلكترونية
"التجارة" توضح متى يعود المبلغ إلى المشتري بعد إلغاء الشراء من المتاجر الإلكترونية
Time منذ 40 ثانية Views 1019
قراصنة إيرانيون نفذوا اختراقًا لحسابات مسؤولين أمريكيين
قراصنة إيرانيون نفذوا اختراقًا لحسابات مسؤولين أمريكيين
Time منذ 11 دقيقة Views 1231
امرأة تلد بدون أعراض حمل
امرأة تلد بدون أعراض حمل
Time منذ 11 دقيقة Views 169
وفاة الفنان سعد التمامي متأثرًا بفيروس كورونا
وفاة الفنان سعد التمامي متأثرًا بفيروس كورونا
Time منذ 14 دقيقة Views 1409
عضو شورى: للمرأة الحق في الاستقلال بالسكن ولا يجوز منعها
عضو شورى: للمرأة الحق في الاستقلال بالسكن ولا يجوز منعها
Time منذ 18 دقيقة Views 1531
القبض على متهم بارتكاب 25 قضية سلب باستخدام دراجة نارية في الدمام(فيديو)
القبض على متهم بارتكاب 25 قضية سلب باستخدام دراجة نارية في الدمام(فيديو)
Time منذ 25 دقيقة Views 1391
خيسوس يقود فلامنجو للتتويج ببطولة ولاية ريو دي جانيرو
خيسوس يقود فلامنجو للتتويج ببطولة ولاية ريو دي جانيرو
Time منذ 36 دقيقة Views 1387
الدعاوى التي لا تزيد قيمة المطالبة فيها عن 50 ألفًا لا تقبل الاعتراض
الدعاوى التي لا تزيد قيمة المطالبة فيها عن 50 ألفًا لا تقبل الاعتراض
Time منذ 40 دقيقة Views 1518
محاولات أهلاوية للتجديد مع عبدالفتاح العسيري والهلال يرفض التعاقد معه
محاولات أهلاوية للتجديد مع عبدالفتاح العسيري والهلال يرفض التعاقد معه
Time منذ 50 دقيقة Views 2147
روسيا متهمة بمحاولة سرقة لقاح خاص بفيروس كورونا
روسيا متهمة بمحاولة سرقة لقاح خاص بفيروس كورونا
Time منذ 56 دقيقة Views 1568